美食公道伯復出！Toyz公審「館長燒肉便當」吃一口秒變臉：噁心感

▲Toyz強調，是最客觀的角度開箱。（圖／翻攝自／YouTube／Toyz）



記者施怡妏／綜合報導

Toyz（劉偉健）日前因涉嫌販賣大麻菸彈遭起訴，最終依「毒品危害防制條例」判刑4年2月，直播停更1個月，昨（26）日上新片，自稱「美食公道伯」的他，試吃館長推出的「TRUE飯」其中的4款便當，強調自己是用最客觀的角度講評，獨門烤肉的肥肉，讓他吃一口就變臉喊噁，唯一會回購的只有脆皮燒肉。

Toyz先是吃了香脆爆汁巨無霸雞腿餐盒（200元），認為雞腿肉太鹹了，不會肉的濕度很夠，吃起來不柴，皮的脆度也不錯；第二款是台灣大香腸餐盒（150元），認為香腸中規中矩，「就是一個你曾經吃過的香腸」，並認為150元的價格太貴了，「依我這張嘴，就算館長站在我旁邊，我也是照噴，香腸問題不大，但是價格忍不住吐槽」。

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開箱到一半，館長的助理小宇也到場關切，Toyz強調，「一切合法合規」，絕對是公平、公正、公開、用最客觀的角度來看待餐盒，「因為我跟館長之間，其實也算是結束了，所以也不存在，故意來拍片臭他的餐盒」。

▲獨門風烤脆皮燒肉外皮吃起來像餅乾。（圖／翻攝自／YouTube／Toyz）



接著，Toyz試吃獨門烤肉餐盒（150元），肥肉的比例太多，超過7成，肉太肥，吃起來太油膩，吃了一口立刻變臉，「小小的噁心感，回頭率不高」，給了-10分的評價，Toyz笑說，這可能是館長的策略，讓客人吃得白白胖胖，再到健身房訓練，結束後再吃一顆便當，無限循環。

最後一款則是獨門風烤脆皮燒肉餐盒2.5兩（180元），外皮很酥脆，吃起來就像餅乾，跟廣東燒肉完全不一樣，搭配沾醬或是洋蔥，吃起來更清爽，Toyz直呼「唯一一款會願意回購的便當」，由於主菜的肉量很夠，味道也很重，白飯就不需要在淋上滷汁，「整體味道過於複雜」。

影片曝光，掀起網友討論，「恭喜回歸，美食公道最好看，吃美食就是要說真話」、「主打的燒肉應賅是真的很穩，但其他新加的菜單，量價鹹甜油都需要大大調整」、「拜託繼續美食公道伯系列」、「世紀大和解，恭喜公道伯回歸」、「同時是兩邊的粉絲，看到二位沒事，真的是太好了」、「好久沒有公道伯了，重出江湖」。