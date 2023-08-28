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高嘉瑜批富邦金「執迷不悟」　買中國花旗房貸業務曝險8402億

▲▼高嘉瑜聯訪 回應林秉樞宣判等。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜今（28日）質疑，近來中國房市拉警報，恐陷入惡性循環，然而富邦金於這周的法說會中，卻揭露截至今年6月底，富邦金控整體對中國的部位為新台幣8402億元，然而淨值只有7433億元，曝險中國卻高得讓人難以想像，「執迷不悟，繼續增加曝險，簡直是視客戶權益為無物！」

高嘉瑜今天晚間指出，雖說富邦不斷強調，其中5000億為富邦金在中國的子公司華一銀行的資產，將資債互抵淨曝險僅約3400億元，但若以銀行在中國曝險占淨值比例的標準來看，富邦銀曝險比例也已高達40%，更何況，依金管會目前對中國曝險的算法「子行僅計算投資成本而不計入放款金額」，因此，表面上曝險看似不多，但實際上台灣的銀行在中國曝險最多應該就是富邦華一銀行。

高嘉瑜說明，在中國設立海外子行最大的風險在於，中國政府可能突然要求原始股東補足不足的資本，這點富邦在先前投資哈爾濱銀行後遭中國接管時，就已有認賠700億的慘痛經驗，但即使如此，富邦華一銀行竟還繼續加碼，在今年5月又買下花旗銀行（中國）的房貸業務，戶數將近1萬戶、債權餘額約人民幣115億元，交易金額估計達500億元。

高嘉瑜指出4大疑點：第一，「富邦華一」銀行今年4月就已經買下花旗「中國房貸」業務，為何拖到現在才宣布？到底在隱藏掩飾什麼？第二，花旗中國消金業務涵蓋信用卡、房貸、個人貸款存款、投資、保險等，為何只賣「房貸」業務給富邦？第三，「富邦華一」銀行花費巨資115億人民幣收購花旗中國房貸，富邦金控總經理韓蔚廷竟然表示：「這些貸款LTV（貸款價值比）只佔5成，可承受房價跌一半的壓力」？中國房地產的估價有人相信嗎？

高嘉瑜質疑，第四，「富邦華一」收購花旗房貸後，上半年獲利立即出現虧損，「富邦華一」前6月稅後淨損人民幣1.23億元，逾放比率提高到0.92%，年增0.14個百分點，而韓蔚廷卻仍大言不慚地表示對中國政府「充滿信心」、「不認為有房地產風暴」，還強調富邦人壽上半年稅後淨利居市場第一、富邦證券獲利大漲，難道真的出事是要拿保戶的錢去填嗎？還是想拿其他事業部門的錢去補呢？

高嘉瑜批評，富邦金一直以來，都是最積極投資、錢進中國的金控，過去大陸富邦財險連續11年虧損，累計虧損高達16億以上，虧損比率達77.62%，現如今中國經濟衰退導致地產商爆雷及潛在金融風險，韓國財政部都已決定設置「中國經濟情況組」來應對緊急情況，但富邦金卻仍執迷不悟，繼續增加曝險，簡直是視客戶權益為無物。

最後，高嘉瑜也呼籲金管會，應確實評估國銀對大陸子行之放款曝險，而非僅計算原始投資成本，才能反應台灣金融業對中國曝險的真實情況，另外對台灣金控在中國投資的風險跟監控也應提早因應。

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