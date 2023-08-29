館長崩潰飆罵「郭柯侯」：看到那些小人得志嘴臉　你們可以忍嗎！

記者林彥臣／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘28日上午召開「主流民意大聯盟」記者會，宣布將以獨立參選人的身分，投入2024總統大選。館長陳之漢28日晚間的直播中，提及相關話題時，當場崩貴飆罵郭、柯、侯3人，看到那些「小人得志的嘴臉，你們可以忍嗎！」

館長表示，郭台銘在去年就應該宣布獨立參選，因為去年聲勢正好、民調也顯示當選機會很大，但是這1年一連串操作所留下來的「痕跡」，已經成為台灣人民之間成為笑柄，但在正式領表之前，都還有在野合作的契機。

館長喊話，如果讓賴清德當總統，台灣就完了，台灣的未來，現在就掌握在郭台銘、侯友宜、柯文哲3人手上，「我再次拜託你們3位，以台灣蒼生為念，以拉下民進黨為優先」。

▲館長飆罵郭、柯、侯，看到那些小人得志嘴臉 你們可以忍嗎。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



館長認為，希望郭台銘能夠拉下自己的臉、放下自己的自尊，以台灣蒼生為念，以台灣年輕人的未來為念，看看他們有多辛苦。

館長接著崩潰飆罵，「被民進黨害得最嚴重的是我，打得最用力的也是我，我今天他X的在網路上看到那些小人得志的嘴臉！大家都看到了！不要說只有館長看到！你們瞎了嗎！你們可以忍嗎！你們可以吞嗎！」

館長接著痛罵，「看到那些既得利益者，準備開開心心的分贓，你們可以忍嗎！郭董事長、柯P、侯大哥，拜託你們了好不好！不只我拜託，我相信台灣很多人都想要拜託你們！」