賴品妤恐成綠營不可測風險？　他勸：到了關鍵時間點該「降溫」

▲民進黨立委賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委賴品妤近日風波不斷，先前因父親賴勁麟曾任雲豹能源董事長引發政治輿論，日前又和中天新聞記者爆發衝突。對此，政治評論員李正皓則認為，賴品妤相關爭議已經到了關鍵時間點，再延燒下去恐怕產生不可測的風險，應到此為止踩煞車。

李正皓25日在節目《新聞面對面》中指出，賴品妤的相關爭議已經到了一個很關鍵的時間點，再延燒下去，就會變成政治觀關注焦點。他認為，這件事並不是賴品妤本人的觀感問題，是因為她父親賴勁麟擔任雲豹董事長，而雲豹去做政府的生意，真的會造成政治觀感問題，所以賴勁麟才會請辭，而這件事也應該到此就要踩煞車。

李正皓表示，雲豹能源爭議延燒的期間，在野黨也找不出弊案、講不出個所以然，所以在政治上的處理，應該在賴勁麟請辭那刻就踩煞車，可是後來又衍生出很多問題。他舉例，賴品妤跌倒事件講假摔就太過分，記者有沒有推賴品妤，藍綠各說各話，但確實有「逼車」，後來引爆成藍綠對決，他認為不對也不應該，但這時候民進黨的處理方式應該「降溫」。

「再燒下去，對民進黨或賴清德有不可測的風險」，李正皓分析，民進黨總統參選人賴清德的選情領先，不應該有不可測的風險，且目前國民黨拿不出雲豹能源的弊案來打，就更不該因這起爭議進入深水區，還讓藍綠歸隊。