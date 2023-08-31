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國小開學典禮校長變身機長　迎領國小新生生涯起飛

▲▼ 嘉義市大同國小開學典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市大同國小開學典禮打造登機門，期望新生享受接下來六年的學習旅程  。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市大同國小開學日舉辦「大放藝采世界，同航學習天地」迎新活動，在熱情歡樂的氛圍中，迎接115位小一新生及家長們到來。大同團隊以「旅行社及航空公司共同規劃大同樂學團行程」為構想，結合創意與夢想，引領每一位即將入學新生成為樂學團團員，即刻起搭乘大同航空，展開長達六年的學習與挑戰旅程，並期待和新朋友們一起創造專屬於自己的小學新生活！

▲▼ 嘉義市大同國小開學典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

活動一開始，家長帶著孩子大手牽小手向大同旅行社報到，由家長會林子惟會長扮演總領隊，主任群扮演各班領隊，繽紛裝扮熱情招呼著大家。每一位學生領取寫著自己名字的大同航空登機證，即將前往「登機門」。校長楊宗明及五位新生導師化身為大同航空機長群，志工團夥伴擔任空服員，在登機門前歡迎新生。接著，走進白色為底的空橋搭配一閃一閃的五彩走道燈，眼前五架飛機座艙正等著所有樂學團的孩子們對號入座。大同樂學團規劃的旅程長達六年，除了安排多元有趣的學習內容，更把照顧好學員的安全與生活需求擺在第一位。

▲▼ 嘉義市大同國小開學典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市大同國小開學典禮以機場跑道為規劃。（圖／嘉義市政府提供）

楊宗明校長表示，大同國小今年以「大同航空」結合「大同旅行社」的創意，迎接112學年度的大同寶寶入學，通過登機門-四道幸福門，發揮關懷與愛、用心探索、學習熱情以及堅持閱讀，讓新生可以感受到師長的歡迎與祝福，期盼孩子在六年的學習航程中，透過「大同樂學團」的引導，燃起大同寶寶的學習動力，也期許孩子們在大同園地展開新生活，開始人生道路上的一個新的起點，樂在學習，期待六年以後，打開時空膠囊，看看自己一年級登機證的青澀模樣及家長的期許喔!

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