銀行經理互開黃腔！他涉性騷慘丟工作　她笑「種豬」判賠5萬

▲銀行女經理投訴男上司對她性騷擾，引發一連串訴訟。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1名銀行已婚男主管2020年被1名女同事投訴涉嫌性騷擾，他抗辯女方平時就常跟他互開黃腔，包括主動傳女性胸罩貼圖揶揄他想看乳溝，但銀行認定男方成立性騷擾、將他記大過催他另謀高就，男方自認受差別待遇，分別對銀行和女方興訟討公道，他主張女方違反保密協議，上網公布他大頭照標註「色狼」等語又向媒體爆料，要求女方賠償45萬元，台北地院審結，判他敗訴確定。

本案雙方在職時均為經理，男方較資深而成女方上司。男方於2020年3月和剛調來同單位的女方常私訊互開黃腔，男方告訴女方「我會守在妳旁邊」、「我要妳來就是要讓妳爽」，還調侃女方頂嘴沒感覺，「我下次頂再大力一點」。女方傳胸罩貼圖揶揄男方「看來你是想看乳溝的樣子」，更嬌嗔男方幹嘛盯著她屁股看，「我屁股有Z罩杯吧」，笑男方是「種豬」、「不然我在辦公室會蹂躪你」等語。

後來雙方因公事交惡，女方同年8月向銀行投訴遭張男言語性騷擾，銀行由法務、人資主管成立委員會調查，同年9月認定男方成立性騷擾，男方被記大過拔官調職，喊冤無用且被催促另謀高就，2021年因而離職，此事後來卻被媒體揭露。

▲男經理堅稱女同事主動跟他互開黃腔，他覺得受侵犯但礙於身分沒投訴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

男方提告主張，銀行調查時，他和女方都簽署保密協議，女方卻在2021年1月到5月，2度在臉書公布他的制服大頭照，加註「色狼！大過一支」、「職場性騷擾」、「被新公司fire了呀..好好記得做壞事的下場」等語，又向媒體爆料誣指他性騷擾，侵害他名譽、隱私與肖像權，更害他被迫離職、遲遲找不到工作，要求女方賠償45萬元。

女方否認男方指控，辯稱男方所稱臉書PO文跟媒體報導都跟她無關，男方大頭照本來就公布在銀行粉專頁面。法官審理認為女方沒說實話，但女方臉書PO文跟銀行調查結果相符，用「色狼」等字眼抒發心情，不算憑空謾罵，即使男方看了不高興，也沒侵害男方名譽與隱私。

此外，法官查明女方所用男方大頭照，確實2019年8月就公布在銀行粉專頁面、開放瀏覽，不是女方非法取得，女方雖加註「色狼！大過一支」等語，仍未達侵害男方肖像權程度，北院一審判男方敗訴，男方上訴北院二審，日前仍被駁回，敗訴確定。

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

期間男方2度對老東家提告，其中1件是銀行誤將性騷擾調查報告書寄給男方妻子，男方主張夫妻因而失和，向銀行求償60萬元。法官認為雖查不出是誰寄出這份調查報告，但代表銀行沒盡責保密，判銀行須賠男方2萬元，已確定。另1件是男方控訴銀行的調查委員男女比例失衡、對他差別待遇，害他單方承受性騷擾污名，索賠94萬餘元，法官判他敗訴確定。

男女主角也互告求償，女方主張遭男方性騷擾出現心理創傷，持續憂鬱就醫並短暫留職停薪，向男方索賠19萬餘元。男方自稱個性隨和，以輕鬆詼諧開玩笑口吻助女方放鬆心情融入團隊，但女方與其他同事惡性競爭被他糾正須遵守工作倫理後，就誣賴他性騷擾藉此挾怨報復。

男方並舉證女方主動以「種豬」、「蹂躪你」等具有性意涵的私訊騷擾他，他感覺被冒犯，但身為男性不宜向高層反映遭女部屬性騷擾，以免被貼上「小題大作」標籤，卻被女方搶快斷章取義投訴，造成他因職場流言蜚語黯然離職，女方仍持續公開詆毀他，因此要求女方賠償精神慰撫10萬元。

法官從雙方提出的對話紀錄，認定雙方私訊用語各涉及挑逗調戲，甚至從公事聊到私領域直到凌晨，已逾越一般職場互動分際，加上雙方都有碩士學位、工作經歷和薪資待遇相當，且女方與男方共事前，就已在身心科門診治療，無法證明憂鬱症狀與身心壓力是男方性騷擾造成，因此判2人各賠對方5萬元。