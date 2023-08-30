　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

銀行經理互開黃腔！他涉性騷慘丟工作　她笑「種豬」判賠5萬

▲▼美國發生一起外送員性騷擾案件。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲銀行女經理投訴男上司對她性騷擾，引發一連串訴訟。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1名銀行已婚男主管2020年被1名女同事投訴涉嫌性騷擾，他抗辯女方平時就常跟他互開黃腔，包括主動傳女性胸罩貼圖揶揄他想看乳溝，但銀行認定男方成立性騷擾、將他記大過催他另謀高就，男方自認受差別待遇，分別對銀行和女方興訟討公道，他主張女方違反保密協議，上網公布他大頭照標註「色狼」等語又向媒體爆料，要求女方賠償45萬元，台北地院審結，判他敗訴確定。

本案雙方在職時均為經理，男方較資深而成女方上司。男方於2020年3月和剛調來同單位的女方常私訊互開黃腔，男方告訴女方「我會守在妳旁邊」、「我要妳來就是要讓妳爽」，還調侃女方頂嘴沒感覺，「我下次頂再大力一點」。女方傳胸罩貼圖揶揄男方「看來你是想看乳溝的樣子」，更嬌嗔男方幹嘛盯著她屁股看，「我屁股有Z罩杯吧」，笑男方是「種豬」、「不然我在辦公室會蹂躪你」等語。

後來雙方因公事交惡，女方同年8月向銀行投訴遭張男言語性騷擾，銀行由法務、人資主管成立委員會調查，同年9月認定男方成立性騷擾，男方被記大過拔官調職，喊冤無用且被催促另謀高就，2021年因而離職，此事後來卻被媒體揭露。

▲黃大米透露曾被主管言語性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男經理堅稱女同事主動跟他互開黃腔，他覺得受侵犯但礙於身分沒投訴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

男方提告主張，銀行調查時，他和女方都簽署保密協議，女方卻在2021年1月到5月，2度在臉書公布他的制服大頭照，加註「色狼！大過一支」、「職場性騷擾」、「被新公司fire了呀..好好記得做壞事的下場」等語，又向媒體爆料誣指他性騷擾，侵害他名譽、隱私與肖像權，更害他被迫離職、遲遲找不到工作，要求女方賠償45萬元。

女方否認男方指控，辯稱男方所稱臉書PO文跟媒體報導都跟她無關，男方大頭照本來就公布在銀行粉專頁面。法官審理認為女方沒說實話，但女方臉書PO文跟銀行調查結果相符，用「色狼」等字眼抒發心情，不算憑空謾罵，即使男方看了不高興，也沒侵害男方名譽與隱私。

此外，法官查明女方所用男方大頭照，確實2019年8月就公布在銀行粉專頁面、開放瀏覽，不是女方非法取得，女方雖加註「色狼！大過一支」等語，仍未達侵害男方肖像權程度，北院一審判男方敗訴，男方上訴北院二審，日前仍被駁回，敗訴確定。

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

期間男方2度對老東家提告，其中1件是銀行誤將性騷擾調查報告書寄給男方妻子，男方主張夫妻因而失和，向銀行求償60萬元。法官認為雖查不出是誰寄出這份調查報告，但代表銀行沒盡責保密，判銀行須賠男方2萬元，已確定。另1件是男方控訴銀行的調查委員男女比例失衡、對他差別待遇，害他單方承受性騷擾污名，索賠94萬餘元，法官判他敗訴確定。

男女主角也互告求償，女方主張遭男方性騷擾出現心理創傷，持續憂鬱就醫並短暫留職停薪，向男方索賠19萬餘元。男方自稱個性隨和，以輕鬆詼諧開玩笑口吻助女方放鬆心情融入團隊，但女方與其他同事惡性競爭被他糾正須遵守工作倫理後，就誣賴他性騷擾藉此挾怨報復。

男方並舉證女方主動以「種豬」、「蹂躪你」等具有性意涵的私訊騷擾他，他感覺被冒犯，但身為男性不宜向高層反映遭女部屬性騷擾，以免被貼上「小題大作」標籤，卻被女方搶快斷章取義投訴，造成他因職場流言蜚語黯然離職，女方仍持續公開詆毀他，因此要求女方賠償精神慰撫10萬元。

法官從雙方提出的對話紀錄，認定雙方私訊用語各涉及挑逗調戲，甚至從公事聊到私領域直到凌晨，已逾越一般職場互動分際，加上雙方都有碩士學位、工作經歷和薪資待遇相當，且女方與男方共事前，就已在身心科門診治療，無法證明憂鬱症狀與身心壓力是男方性騷擾造成，因此判2人各賠對方5萬元。

ET快訊
《與惡》超萌女童星長大了！16歲近照曝光
驚悚巧合！湖口倉庫大火　保全「不明原因」失去生命跡象
超快入場！駕駛亮出「停車神物」8千人朝聖
快訊／明天風雨更猛！　颱風「鴻雁」估明生成
遭控無套女友、床照外流　19歲男偶像認了道歉
快訊／賴品妤爸閃辭！雲豹新董座　廖福生接棒
陳盈潔入獄1周！現況曝光
LIVE／新颱「鴻雁」將生成！　氣象局最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

莽男亂刀刺死女友...逃亡40小時落網　行兇動機曝：她玩太瘋！

快訊／批資策會執行長當綠營打手　林為洲挨告拒不出庭下場曝

驚悚巧合！湖口倉庫大火　保全「不明原因」失去生命跡象送醫

銀行經理互開黃腔！他涉性騷慘丟工作　她笑「種豬」判賠5萬

蘇拉襲屏東！恆春、小琉球6680戶大停電　台電出動百人搶修

入獄1週！陳盈潔戒護就醫...病情穩定　看護協助照顧起居

快訊／恐怖奪命車禍！新北男遭砂石車輾過　再被轎車壓爆頭慘死

快訊／手指斷了！台中男手放門縫慘遭夾斷　送醫接不回

8天狂襲16女！「YouBike之狼」熊抱摀嘴搶包喊：好玩　下場慘了

橋面猴競速！台中福田橋2賓士飆車自拍PO網　警方要查辦了

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

51歲柯叔元認愛後「女兒哭了」　不排斥再婚：緣分到了♥

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

莽男亂刀刺死女友...逃亡40小時落網　行兇動機曝：她玩太瘋！

快訊／批資策會執行長當綠營打手　林為洲挨告拒不出庭下場曝

驚悚巧合！湖口倉庫大火　保全「不明原因」失去生命跡象送醫

銀行經理互開黃腔！他涉性騷慘丟工作　她笑「種豬」判賠5萬

蘇拉襲屏東！恆春、小琉球6680戶大停電　台電出動百人搶修

入獄1週！陳盈潔戒護就醫...病情穩定　看護協助照顧起居

快訊／恐怖奪命車禍！新北男遭砂石車輾過　再被轎車壓爆頭慘死

快訊／手指斷了！台中男手放門縫慘遭夾斷　送醫接不回

8天狂襲16女！「YouBike之狼」熊抱摀嘴搶包喊：好玩　下場慘了

橋面猴競速！台中福田橋2賓士飆車自拍PO網　警方要查辦了

莽男亂刀刺死女友...逃亡40小時落網　行兇動機曝：她玩太瘋！

太妍收到台粉送的「超跑」嗨翻！　當場試開笑翻：好喜歡～

技嘉連續遭列注意股　揭7月獲利年成長100%

不躺平！賴清德各縣市競總明授證　「英賴合作」陳時中助攻北市

中信銀勇奪《The Asian Banker》8大獎 　臺金融業大贏家

快訊／批資策會執行長當綠營打手　林為洲挨告拒不出庭下場曝

逾90%孩童「每周喝一次」含糖飲料！醫示警3危害：生長板提前密合　

葉總惋惜5人佈陣再見失誤　主砲吉力吉撈最快下周歸隊

MSCI指數季調9／1生效　慎防台股明甩尾效應

掏耳朵太舒服！他耳內狂流「惡臭濃液」痛炸　醫驚：耳膜壞掉一半

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

社會熱門新聞

政大女遭冷氣砸死！　犯罪被害補償金額出爐

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

即／北市路樹突倒塌！騎士血流一地宣告不治

夜訪F奶網紅香閨遭拍全裸下跪片　「放火」獲賠百萬

即／中山北路路樹倒塌　騎士無呼吸心跳搶救中

即／台南某大學墜樓！　1女「8F頂墜下」無呼吸心跳

即／北市樹木又出事！30多歲女「捷運站旁」遭砸中送醫

人妻跟親戚「客廳激戰2次」！她喊：搞很久

即／新北男遭砂石車輾過　再被轎車壓爆頭慘死

騎士慘遭路樹奪命！女兒淚控公燈處過失致死

即／台南某大學「1女8F頂墜落」！　送醫宣告不治

死亡瞬間曝！新竹21歲騎士自摔遭砂石車輾斃

萬華男6刀刺死鄰居　滿身血跑大街找警投案

路樹倒塌畫面曝！騎士遭砸「滿地血」命危

更多熱門

相關新聞

被主管叫去小房間「打考績」　女遭性侵突然死亡

被主管叫去小房間「打考績」　女遭性侵突然死亡

印度北方邦加濟阿巴德市(Ghaziabad)傳出性侵案件，一名19歲女保全控訴，工作時被男主管叫進儲藏室中，遭到3男性侵毆打，後來便疑似中毒突然呼吸困難，送醫後不治身亡。

港大迎新爆吸毒、性騷　新生嚇：最痛苦日子

港大迎新爆吸毒、性騷　新生嚇：最痛苦日子

18年努力全毀！蘇聖芳控霸凌哭喊：誰能幫我

18年努力全毀！蘇聖芳控霸凌哭喊：誰能幫我

他襲臀女同事7次掰褲子太鬆　下場曝光

他襲臀女同事7次掰褲子太鬆　下場曝光

妙齡醉女控運將性騷擾　畫面曝真相大逆轉

妙齡醉女控運將性騷擾　畫面曝真相大逆轉

關鍵字：

性騷擾調戲挑逗精神慰撫乳溝

讀者迴響

熱門新聞

政大女遭冷氣砸死！　犯罪被害補償金額出爐

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

快訊／強颱蘇拉「暴風圈觸陸」

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

凶殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

《木曜4》集體離職導火線曝光！

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

別再幻想颱風假！氣象局估今夜解除陸警

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

蔡尚樺夜帶鮮肉籃球員回香閨！　已有穩交男友11年

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

這群人停更暴跌流量曝光！「1675萬掉到剩77萬」

更多

最夯影音

更多
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆
無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面