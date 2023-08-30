日氣象廳：海葵明轉「強烈颱風」直撲沖繩　新颱鴻雁24小時內生成

▲第9號颱風蘇拉預測路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

強颱蘇拉目前正位於台灣南部巴士海峽，30日晚間會最靠近南台灣，日本氣象廳指出，第11號颱風海葵預估在31日達到「強烈颱風」標準，並持續朝西北方向移動，預計在9月1日至2日間最靠近沖繩；另外目前位於馬紹爾群島的熱帶性低氣壓，可能在未來24小時內升級為第12號颱風鴻雁。

日本氣象廳最新預測顯示，目前位於巴士海峽的蘇拉颱風，強度仍維持在「猛烈颱風」（最大風速大於等於每秒54公尺），中心最大風速為每秒55公尺，最大瞬間風速為每秒75公尺。蘇拉30日晚間會最靠近台灣南部陸地，預計31日會進入南海，接著朝中國華南地區移動。

▲第11號颱風海葵預測路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）



第11號颱風海葵30日上午在菲律賓東部海面緩慢向西移動，目前中心最大風速為每秒30公尺，預計之後會持續朝西北方移動，可能在31日達到「強烈颱風」（日本定義：最大風速大於等於44 m/s、小於 54m/s）標準，並在9月1日至2日之間最接近沖繩，後續行徑路線將由北轉向東海北上。

▲第12號颱風鴻雁可能在未來24小時內生成。（圖／翻攝自日本氣象廳）



另外位於馬紹爾群島的熱帶性低氣壓，可能在未來24小時內升級為第12號颱風鴻雁，目前其中心風速為每秒15公尺，瞬間最大風速為每秒23公尺。日本氣象廳預估，鴻雁成形後會持續朝西北方前進，預計4日會最靠近沖繩和西日本地區。

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