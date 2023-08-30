政見遭《商周》嘲諷「….」　侯友宜：刻意扭曲誤導

▲侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

針對《商業周刊》臉書粉專昨天刻意對於國民黨參選人侯友宜的政見，顯示一排「……」，引發外界討論。侯友宜今（30）日表示，該報導刻意扭曲誤導候選人政見，這是社會大眾不能接受的，選辦已經正式發出聲明，要求鄭重道歉。

《商業周刊》臉書粉專昨天整理了目前總統參選人的政見，不過，對於侯友宜的政見，圖上只顯示一排「……」，酸度破表；經侯友宜競選辦公室緊急更新資料後，《商周》則在留言處補充侯論述。對此，侯辦表示，團隊感到非常憤怒與遺憾。

對於商周小編作圖諷刺侯友宜沒有政見，侯友宜今日受訪時也表示，該報導刻意扭曲誤導候選人政見，這是社會大眾不能接受的，選辦已經正式發出聲明，要求鄭重道歉。

競選辦公室也表示，侯友宜的能源及科技產業政策與說法，網路上可以很容易搜尋到，也可以跟競辦詢問。如此草率發文，已經對侯友宜造成嚴重傷害，背後是否有小編個人不良動機，令人質疑。

競辦呼籲，商業周刊是專業的財經媒體，商周應嚴正處理此事，商周小編應儘速嚴正澄清並道歉。

對此，《商業周刊》30日也發出聲明，強調對於各方意見，小編都收到了，謝謝大家。該篇貼文他們的初心只是希望台灣拚經濟的時候，也要顧永續，他們花了9個月時間調查為什麼台灣會出現晶圓山和手機河，所以也希望每一個總統參選人，都要對這件事提出主張，讓所有人更明白，所有選舉支票的背後，要共同付出什麼樣的代價。

《商業周刊》強調，「謝謝大家關心，小編沒有被fired，不足之處，我們虛心聆聽。我們會在這裡跟大家一起努力，讓台灣不再有禿了頭的山和變紅的河水。」