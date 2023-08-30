北海道「最好吃拉麵店」進駐最美飯店！開幕前3天買1送1

▲北海道「えびそば一幻」鮮蝦醬油拉麵。（圖／承億酒店提供）

記者許宥孺／高雄報導

拉麵控快衝！來自北海道人氣第一的鮮味拉麵，甜蝦湯頭流派始祖「えびそば一幻」確認進駐高雄承億酒店B1，9月3日中午正式開幕，開幕首三天推出買一送一(每日限量50組)優惠活動，將是一幻拉麵除北部2間店之外首次南下展店，令不少粉絲相當期待。

「えびそば一幻」（甜蝦湯頭拉麵一幻）在日本擁有超高人氣，曾獲日本人票選北海道最好吃拉麵店，使用北海道札榥產地直送的甜蝦頭，經過慢火熬煮，製成濃郁的蝦膏湯頭，與一般的豚骨湯頭大不相同。

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▲北海道「えびそば一幻」 鮮蝦味噌拉麵。（圖／承億酒店提供）

除了蝦膏湯頭外，拉麵裡還會加入提升口感的蝦味麵酥與蝦粉；蝦粉是將甜蝦頭放入調理機打成末狀後，再經過3次乾炒而成用於加入麵中增添拉麵的香氣，蝦味麵酥則是把蝦湯及蝦粉加入天婦羅麵衣中，再進行油炸製作。

本次「えびそば一幻」南下高雄承億酒店B1美食基地，將以快閃店形式呈現至12月底，9月3日中午11:00正式開幕，開幕首三日推出買一送一優惠，每日限量50組(贈送內容為拉麵兌換券)，預計將造成排隊人潮，網路上也迅速引起討論，不少網友驚呼：「終於在高雄也可以吃到了！」「期待很久了！」

▲「MAESTROs in TAIWAN」餐酒會菜單由UKAI集團餐飲事業部長笹野雄一郎精心設計，並親自領軍總料理長半野雄大與MAESTRO們於紀念餐會上一展鐵板技藝的華麗演出。（圖／御盟集團提供）

另一方面，UKAI在日本是頂級餐飲品牌，2017年由御盟集團引進台灣，第一家店Ukai-tei Kaohsiung於晶英國際行館開業，2019年海外第二家分店THE UKAI TAIPEI於台北微風南山46樓重磅登場，日本UKAI集團為慶賀在海外分店滿6周年，首次領軍日本各店鐵板燒專業料理人於台灣登場。

餐酒會9月20、21日於Ukai-tei Kaohsiung搶先登場，9月23、24日移師坐擁億萬美景的THE UKAI TAIPEI，即日起可開放預訂。

▲「MAESTROs in TAIWAN」餐酒會9月20、21日於Ukai-tei Kaohsiung搶先登場，高雄場售價每位13,800元。（圖／御盟集團提供）

▲9月23、24日移師坐擁百萬美景的THE UKAI TAIPEI，每位售價15,800元。（圖／御盟集團提供）