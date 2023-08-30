開學注意！腸病毒單周就診破1.2萬　流感連三周上升「周增13死」

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明腸病毒急診就診人次趨勢。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

暑假結束了！全國中小學今（30日）開學，不過國內包含腸病毒、流感等疫情都處於升溫階段，其中腸病毒已經連續兩周上升且高過流行警戒值，上周因此就醫者多達1.2萬；流感則是在夏季仍不見趨緩，過去三周呈現上升情形，且上周還新增36例流感併發重症，另有13例死亡。疾管署提醒，開學後疫情傳播與群聚發生風險上升，家長要多加需注意。

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▲疾管署發言人曾淑慧說明。（圖／記者洪巧藍攝）

疾病管制署疫情中心主任郭宏偉表示，上周(8月20日至8月26日)腸病毒門急診就診計12,030人次，較前一周(11,501人次)上升4.6%，近期疫情上升且高於流行閾值(11,000人次)，顯示疫情又回到流行期。實驗室監測顯示社區腸病毒約8成屬於克沙奇A型，另腸病毒71型、D68也零星發生，顯示多種型別腸病毒於社區持續活動。

上周也新增今年首例腸病毒死亡個案，為南部10個月大男嬰，經檢驗審查確認為腸病毒D68型感染併發重症死亡。今年累計9例腸病毒感染併發重症病例(含1例死亡)，分別為4例克沙奇A4型、2例克沙奇A6型、2例腸病毒D68型及1例伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。

至於流感，郭宏偉指出，上周門急診類流感就診人次達81,232 人次，近三周呈上升趨勢；上周新增36例流感併發重症，年齡介於10多歲至80多歲，發病日介於8月12日至8月24日，其中30例具慢性病史，29例未接種本季流感疫苗；另新增13例死亡，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於6月19日至8月17日，均具慢性病史，其中6例未接種本季流感疫苗。

疾管署統計，本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年8月28日流感併發重症病例累計582例 (379例A型H1N1、188例A型H3N2、8例A型未分型、7例B型)，其中死亡126例 (92例A型H1N1、29例A型H3N2、3例A型未分型、2例B型)；超過7成個案沒有接種流感疫苗。

▲疾管署公布腸病毒重症前兆，提醒專家留意。（圖／疾管署提供）

疾管署呼籲，目前流感等呼吸道疾病仍持續活躍，且近日學校已陸續開學，增加校園流感群聚發生風險，腸病毒也可能過學童頻繁互動傳播，或隨學童帶回家中感染其他幼童。提醒家長注意加強教導學童落實肥皂勤洗手以及咳嗽禮節等良好衛生觀念。

另也提醒，腸病毒傳染力強，易於家庭手足間傳播，家有5歲以下嬰幼兒之家庭，應更加注意個人衛生、養成正確勤洗手的習慣，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具。幼童如經醫師診斷感染腸病毒時，請落實生病不上課，以避免因與其他幼童接觸造成交叉感染。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。