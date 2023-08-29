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快訊／今年腸病毒首死！10個月大男嬰「發病當日亡」染D68型

▲▼疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今(29)日公布國內今(2023)年首例腸病毒感染併發重症死亡病例，為南部10個月大男嬰，於8月8日經照顧者發現失去意識，且無呼吸、心跳，送醫後急救無效，於當日死亡，經檢驗審查確認為腸病毒D68型感染併發重症死亡。今年累計9例腸病毒感染併發重症病例(含1例死亡)，分別為4例克沙奇A4型、2例克沙奇A6型、2例腸病毒D68型及1例伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。

依據疾管署監測資料顯示，上周(8月20日至8月26日)腸病毒門急診就診計12,030人次，較前一周(11,501人次)上升4.6%，近期疫情上升且高於流行閾值(11,000人次)；實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、D68等多種型別腸病毒於社區持續活動，本周校園開學，尤需注意學童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。

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▲▼疾管署疫情中心主任郭宏偉8/29說明腸病毒感染併發重症個案。（圖／記者洪巧藍攝）

▲▼疾管署疫情中心主任郭宏偉說明腸病毒急診就診人次趨勢及併發重症死亡個案。（圖／記者洪巧藍攝）

▲▼疾管署疫情中心主任郭宏偉8/29說明腸病毒急診就診人次趨勢。（圖／記者洪巧藍攝）

疾病管制署提醒，近期腸病毒疫情升溫，且開學日將至，為避免腸病毒透過學童頻繁互動傳播，或隨學童帶回家中感染其他幼童，提醒家長及教托育人員加強教導學童落實肥皂勤洗手以及咳嗽禮節等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風與清潔。

此外，腸病毒傳染力強，易於家庭手足間傳播，家有5歲以下嬰幼兒之家庭，應更加注意個人衛生、養成正確勤洗手的習慣，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具。幼童如經醫師診斷感染腸病毒時，請落實生病不上課，以避免因與其他幼童接觸造成交叉感染。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

▲▼即將開學，疾管署呼籲落實衛生好習慣，預防腸病毒。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布腸病毒重症前兆，以及呼籲衛生好習慣。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布腸病毒重症前兆，提醒專家留意。（圖／疾管署提供）

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