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北榮桃園分院守護爺爺「皮夾裡的心願」　陪他走完最後一段路

▲爺爺藏在皮夾中的心願，北榮桃園分院守護完成

▲榮總桃園分院安寧醫療團隊在乎每一個細微之處、認真對待每一個看見與發現。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在國軍退除役官兵輔導委員會體系所屬醫院工作，常需要為單身、沒有在台親人的榮民爺爺們保管財物。榮民總醫院桃園分院安寧醫療團隊像往常一樣，整理檢視著歐陽爺爺的皮夾，在夾層中發現一張折疊整齊的紙張。於是，安寧醫療團隊到病房，和爺爺確認想要的醫療及照護方式後，最終，爺爺在安寧病房尊嚴完滿善終。

桃園分院安寧醫療團隊30日表示，歐陽爺爺皮夾夾層中發現這張折疊整齊的紙張，是爺爺早在15年前(民國96年)，就一筆一畫清晰的寫下他的盼望。這張邊框已不再完整、單薄，甚至有些發黃斑駁的紙張，在皮夾中存放得如此完好，珍貴的有如有價的鈔票一般。▲爺爺藏在皮夾中的心願，北榮桃園分院守護完成

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▲15年前，歐陽爺爺就一筆一畫清晰的寫下他「尊嚴善終」的盼望。（圖／桃榮提供）

發黃斑駁的紙張，字體工整寫著：「我如得了急病，若用注射或投藥急救無效時，請不要為我做電擊、插管、氣切等侵入性的治療。我不怕死，我怕受罪，請讓我有尊嚴的走完人生最後一程，謝謝！」

桃園分院安寧醫療團隊說，這張紙承載了爺爺末期醫療抉擇的心願，對爺爺而言，是超乎金錢的價值與意義。孑然一身的歐陽爺爺，這些年來，早年同甘苦共患難的弟兄大多先一步辭別，只能默默寫下期盼尊嚴終老的字句，希望需要時醫療人員可以發現。

於是，安寧醫療團隊來到病房確認爺爺想要的醫療方式，依照他的想法提供符合他的照護方式，最終，享年98歲的歐陽爺爺在安寧病房，尊嚴完滿善終。

臺北榮總桃園分院院長王智弘說道，有多少人想望尊嚴善終？又有多少人的善終能被守護？2000年安寧緩和醫療條例公告施行、2019年病人自主權利法實施，但還有不少人在追求善終的門外徘徊。該院醫療團隊總是在乎每一個細微之處、認真對待每一個看見與發現，雖然會遇見好多不同與艱難，形形色色一件又一件，但同仁們依舊會不斷地碰撞、努力與學習，守護這一些來到面前的苦難，一起努力守護善終的道路！

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