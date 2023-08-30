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嘉義市政府舉辦普渡祭典　黃敏惠任主祭...祈求市民身體健康

▲▼ 嘉義市政府暨國稅局嘉義市分局今(30)日農曆7月15中元節舉行普渡祭典，由市長黃敏惠、南區國稅局嘉義市分局長黃昭月擔任主祭 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市政府暨國稅局嘉義市分局舉行普渡祭典，由市長黃敏惠、南區國稅局嘉義市分局長黃昭月擔任主祭 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府暨國稅局嘉義市分局今(30)日農曆7月15中元節舉行普渡祭典，由市長黃敏惠、南區國稅局嘉義市分局長黃昭月擔任主祭，率領市府及國稅局各單位主管、同仁虔誠上香祝禱，祈求國泰民安、風調雨順，各項業務及建設推動順利，員工及市民朋友身體健康、平安順心。

▲▼ 嘉義市政府暨國稅局嘉義市分局今(30)日農曆7月15中元節舉行普渡祭典，由市長黃敏惠、南區國稅局嘉義市分局長黃昭月擔任主祭 。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠表示，今天是中元節，市府及國稅局全體同仁懷抱著虔誠的心，準備了豐盛的祭品，祈求國泰民安，市政推動順利。今年市府更將永續融入生活，鼓勵各局處響應環保祭祀，為市民營造幸福安康的優質環境，讓城市永續發展。

▲▼ 嘉義市政府暨國稅局嘉義市分局今(30)日農曆7月15中元節舉行普渡祭典，由市長黃敏惠、南區國稅局嘉義市分局長黃昭月擔任主祭 。（圖／嘉義市政府提供）

今天市府及國稅局各單位準備了水果、零食、泡麵等豐盛的祭品，市府表示，為落實聯合國永續發展指標SDGs目標，市府各單位準備的祭品都盡量選擇裸賣的水果或以鋁箔包、寶特瓶、紙盒等可回收的包裝為主。祭祀結束，許多市府員工甚至自備食物袋、保鮮盒、環保袋等自行分裝，實踐「零包裝、零廢棄」環保永續原則，期望發揮公部門帶頭做的示範作用。

今日普度綠色乖乖依舊是祭拜「好兄弟」最夯的供品，許多同仁在綠色乖乖寫上與自身業務相關的有趣祈福標語；不同的局處單位，也就各自業務在貢品寫上許多有趣的祈福標語，包括「業務乖乖都順行」、「個案乖乖 煩惱退開 +1平安 抵嘉心安」等，在中元普度祈福同時增添了許多趣味創意！

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