節能減碳體驗交通　嘉義監理所催生中正南華學區Taxi共乘

▲▼ 嘉義區監理所提供計程車共乘前進校園服務，方便中正南華學生及大埔美園區來回高鐵 。（圖／嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義區監理所29日上午10點在中正大學，舉辦計程車路線共乘揭牌啟航活動，活動現場由中正大學熱舞社團熱鬧開場，透過共乘路線搭乘模式，及車資分攤原則的概念，邀請師生共同響應節能減碳，實際體驗共乘之交通新服務。

中正大學校區現有公路客運7306、7309、7005及市區客運106等路線，可服務師生往返民雄火車站、嘉義火車站及高鐵嘉義站等交通熱點，但因班次有限且搭乘時間缺乏彈性，無法滿足大眾需求。有鑑於此，嘉義區監理所催生新闢「中正大學-高鐵嘉義站」、「中正大學-南華大學」、「中正大學-大埔美園區」3條計乘車共乘路線，共乘站點設置中正、南華大學校園內，車身有識別Logo，中途不設站，一路直達高鐵嘉義站，由營運業者協助媒合共乘，並按乘客人數分攤車資，有效降低學生負擔，享受便捷又安心的服務。

黃萬益所長表示，因應開學季到來，來自各地的學子面臨的首要課題就是交通問題，計程車路線共乘進校園，除可滿足中正、南華大學師生往返高鐵嘉義站的交通旅運需求外，更可以藉由車資平分共享概念，節省您的荷包，建議學生可多加利用。

嘉義區監理所提醒，南華大學及大埔美園區共乘站僅提供預約搭乘，建議大家下載大都會車隊「55178」APP預約，或致電大都會(55178)專線，藉由多元便利的叫車服務，可以節省您寶貴等候時間，歡迎大家踴躍搭乘。