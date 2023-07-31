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重視行人路權及路口安全重視　嘉義市監理站舉辦路口停讓宣導

▲▼ 嘉義市監理站辦理路口停讓教育宣導活動 。（圖／嘉義區監理所提供）

▲▼ 嘉義市監理站辦理路口停讓教育宣導活動 。（圖／嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導


為提升貨運駕駛人對行人路權及路口安全的重視，養成良好的駕駛習慣，增進行車安全，嘉義市監理站於日前於臺灣省公共安全衛生協會貨運危物運送人員訓練班，辦理路口停讓教育宣導活動。

▲▼ 嘉義市監理站辦理路口停讓教育宣導活動 。（圖／嘉義區監理所提供）


鑑於車輛A柱死角及內輪差，本次活動直接對駕駛員進行宣導及教育，內容包含最新道路交通安全相關之法規與命令、轉彎車於路口的防禦性駕駛、指差確認之介紹與練習、路口停讓標語與口號，藉以強化路口禮讓行人之正確觀念，塑造優良駕駛文化。

▲▼ 嘉義市監理站辦理路口停讓教育宣導活動 。（圖／嘉義區監理所提供）


此外，貨車運送貨物因「飛散、掉落、脫落、滲漏」造成其他用路人的行車安全時有報導，嘉義市監理站亦宣導請業者及駕駛人於「公路總局首頁-監理服務-汽機車-交通安全宣導-車輛裝載宣導」下載參考「車輛裝載貨物指引手冊」，出車前應嚴密覆蓋、捆紮牢固。如有行駛台61線快速公路應注意速限標誌，總重20噸以上之大貨車部分路段最高速限調降為80km/h，並勿超載行駛。

▲▼ 嘉義市監理站辦理路口停讓教育宣導活動 。（圖／嘉義區監理所提供）


另外，近期不少人收到簡訊通知，內容為「汽燃費催繳2880元」或「交通違規罰鍰未繳」等，並附上連結，其實為詐騙手法，監理服務網正確網址為「https://www.mvdis.gov.tw/」，嘉義市監理站呼籲民眾下載「監理服務APP」，手機就是行動監理站，即查、即繳最省力，包含交通違規查詢或繳納、駕駛人違規記點、汽燃費查詢或繳納、車輛定檢日查詢等等，可多加運用。

▲▼ 嘉義市監理站辦理路口停讓教育宣導活動 。（圖／嘉義區監理所提供）

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嘉義區監理所路口停讓教育

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