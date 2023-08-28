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「瘋濟公」黑幫出殯影片點閱破110萬　刑事局移請Google下架

▲▼天道盟前盟主「瘋濟公」蕭澤宏去世公祭影片，迄今累計超過110萬人點閱，影片中記錄全台黑幫幾乎全出動，動員場面驚人。（圖／翻攝YT）

▲天道盟前盟主「瘋濟公」蕭澤宏去世公祭影片，累計超過110萬人點閱。（圖／翻攝youtube）

記者張君豪／台北報導

有媒體披露2019年有網友上傳天道盟前盟主「瘋濟公」蕭澤宏去世公祭影片，迄今累計超過110萬人點閱，影片中記錄全台黑幫幾乎全出動，動員場面驚人，警方顧慮因天道盟為最高法院判決確認的三大幫派之一，懷疑影片散播有可能造成黑幫形象深植民心，刑事局將蒐集相關資料，就該影片是否違反Youtube社群規範明文禁止暴力犯罪組織相關內容，移請Google下架。

依據《組織犯罪防制條例》新修條文，被外界視為明仁會條款的第3條第4項規定「犯罪組織聚集三人以上不解散罪」在2023年5月26日施行迄今共計執行公開活動防制勤務26場，僅8月19日北市中山警分局在萬國幫角頭告別式，發現與會者穿著幫派組織服裝，警方依法舉牌命令解散，警方認為新修組織犯罪條例有助於壓制黑幫氣焰。

加上台灣黑幫老大告別式場面越辦越大，除了吸引網友點閱外，也成為對岸小粉紅「認知作戰」的絕佳素材，大陸不少博主網友利用台灣新聞、影像工作者拍攝的包含天道盟盟主「瘋濟公」台南角頭陳建文等人告別式盛大場面，移花接木成台灣政府「掃黑不力」、「縱容黑幫」的刻板印象，在對岸吸引最少數百萬人次點閱。

但值得討論的是：新修的《組織犯罪條例》雖然明訂「以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員」為構成違法條件，但上傳黑幫角頭告別式影片是否就涉不法，仍有待商榷。

加上瘋濟公告別式影片是在組織犯罪條例修法前就已經上傳，影片內容是全程記錄拍攝黑幫老大告別式，客觀上並無渲染或主動宣傳黑幫，新修法令是否能追溯過往行為，也值得後續司法調查釐清。

警政署強調，持續聚焦打擊黑幫仍為警察重點工作，光是2022年治平專案查獲501案、犯嫌4001人，為歷年最高。2023年迄今已查獲446案、犯嫌2880人，較去年同期破獲率提升47.68%、犯嫌到案率增加15.15%。2022年對幫派犯罪扣押經法院裁准沒收不法所得達新台幣5億2101萬餘元，2023年迄今查扣逾15億9136萬餘元。

至於上述爭議涉及讚頌幫派組織的暴力行為影片，警方將以個案發動蒐證，移請地檢署偵辦或透過網路平台下架。

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