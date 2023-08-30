▲▼「2023桃園購物節」即將起跑　特約店家招商說明會8／31登場

▲「2023桃園購物節」特約店家招商說明會，盼藉由此活動脈絡，創造市府與民間企業雙贏。（圖／桃園市政府提供）

生活中心／綜合報導

為了促進經濟成長、活絡商機，桃園市政府將在112年下半年度推出2023桃園購物節消費登錄發票抽獎活動，串聯特色節慶，結合世界客家博覽會，希望打造吃、喝、賞、玩、買都在桃園一站購足的機會，帶動桃園消費商機。

為了讓有興趣參與的桃園市企業更深入了解特約店家權益及活動內容，桃園市經濟發展局將在112年8月31日(星期四)下午2點，於桃園市綜合會議廳（桃園市桃園區縣府路11號2樓），舉行「2023桃園購物節－特約店家招商說明會」，期待藉由此活動的脈絡，創造市府與民間企業的雙贏。

本次桃園購物節活動將廣邀桃園在地預計1,000家以上優良特色店家參與，只要具備開立發票，有實體販售通路或數位銷售通路，且商業登記或公司設立登記(包含稅籍登記)於桃園市內之合法店家，都有成為特約店家的資格；加入桃園購物節特約店家，民眾可直接於桃園購物節活動官網上查詢特約店家優惠等資訊，到特約店家消費，上網登錄發票單筆滿額還可享2倍抽獎序號機會。

為鼓勵本市企業踴躍參與，將免費為出席8月31日說明會的業者提供桃園購物節粉絲頁特約店家優惠露出宣傳，有興趣的店家一定不能錯過本次的「2023桃園購物節-特約店家招商說明會」。

2023桃園購物節消費登錄發票抽獎活動預計於9月15日開跑，活動辦法、序號加倍特約店家名單及購物優惠等資訊，後續將於「桃園購物節」活動官網中發佈，官網也將配合活動開跑時同步上線，歡迎全國各地消費者及市民朋友們到桃園逛客博、開心玩、買好禮、抽大獎。