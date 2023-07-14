炎炎夏日出遊何處去？桃園市政府觀光旅遊局邀您一起「有閒來寮」！

【企劃特輯】

★ 桃園館B505好康獎不玩

7月14日至17日「2023台北國際夏季旅展」於台北世貿一館熱鬧開展；今年桃園首次參展並於B505攤位設立「樂遊桃園」主題館，以世界客家博覽會及觀光工廠為主題並召集桃園優質觀光業者南方莊園渡假飯店、台北諾富特華航桃園機場飯店、渴望會館、向記食品等共同打造桃園館，經發局更帶領觀光工廠加碼行銷，推薦民眾桃園好吃好玩好康優惠！值得一提的是這次特別把世客博的副場館橫山書法藝術館搬進旅展場裡，讓現場民眾體驗桃園不同的特色觀光！

★ 2023世界客家博覽會玩樂桃園 多元主題好有Chill

2023世界客家博覽會將於8月11日至10月15日盛大舉辦，邀請民眾一同前來共襄盛舉；為讓旅客感受客家文化的熱情與精神、體驗桃園獨特的魅力，市府邀請國內外旅行社業者共同行銷桃園，搭配本次世客博主副展館規劃各式桃園主題遊程，行程不但多元豐富更有高CP值，讓消費者除了遊世客博更能進一步感受桃園旅遊Chill！

★ 桃園館旅展活動優惠一籮筐 加碼再送滿額禮

現場優惠活動省很大！南方莊園渡假飯店推出豪華客房住宿券、黑皮一日遊券、雙人下午茶券及戶外綠地BBQ券皆買5張送1張、南方卡儲值金買一萬送一萬元等；台北諾富特華航桃園機場飯店標準雙人房住宿券只要3,999元、鴨霸天下六人餐優惠售價4,888元還有品坊平日自助午餐優惠券968元；渴望會館伯爵雙人房一泊二食住宿券下殺3,800元、Aspire黑文字精釀啤酒買三送一還加贈渴望磁鐵開瓶器；向記食品吻魚XO醬、琥珀干貝XO醬、狠辣辣椒醬，任選五瓶享7折優惠；此外，旅展期間桃園館推出「滿額送好禮」活動，憑當日現場發票消費滿500元起，就可以獲得精美滿額禮，數量有限送完為止！現場一連四天也準備多項有獎問答活動、打卡幸運轉盤等互動，歡迎大家到桃園館享好康，搶優惠！

★ 觀光工廠集章趣 最大獎抽全台首推的觀光工廠限定電子購物金20萬元

桃園市政府經發局也進駐攤位，帶領觀光工廠以集體聯合行銷方式，突顯各廠特色產業與文化，現場透過VR體驗、手作活動加深民眾對觀光工廠的認識，10月31日前民眾只要到桃園3家不同的觀光工廠完成指定集章任務獲得戳章後，即可獲得全台首推的觀光工廠限定電子購物金20萬元與相關豐富好禮的抽獎資格！配合集章活動的觀光工廠包含郭元益糕餅博物館、祥儀機器人夢工廠、卡司‧蒂菈樂園、台灣菸酒公司桃園酒廠、南僑桃園觀光體驗工廠、老K舒眠文化館、雅聞魅力博物館、東和音樂體驗館、大溪老茶廠、太平洋自行車博物館、江記豆腐乳文化館、CAFE!N、GFun機能紡織生活館、葡萄王健康活力能量館、自然接觸保養品亮點體驗園、雄獅文具想像力製造所、利百代彩筆文創館、勝昌中草藥探索館、手信霧隱城、國巨洋傘文創園區、可口可樂世界、台塑企業文物館、黑松飲料博物館、中台環境資源教育中心、福源茶廠。

歡迎大家旅展期間一定要來桃園館B505走一趟，不但可以拍美照、玩互動遊戲，還有專屬好禮等你拿！