砸5.7億補貼特定進口商？　農業部：不看資格「只看誰能買到蛋」

▲農業部花5.7億元補貼進口雞蛋價差，遭外界質疑圖利特定業者。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

為解決國內蛋荒，農業部從今年3月啟動雞蛋短期專案進口，截至7月底已砸5.7億元吸收進口雞蛋價差，外界質疑補貼特定進口商。農業部次長杜文珍今（30日）回應，所有業者均可自由進口，沒有資格限制，也沒有外傳說有玄機，在年初大缺蛋時，誰有能力買到蛋，就是農業部合作的對象。

農業部從今年3月啟動雞蛋短期專案進口，截至7月底，進口殼蛋逾1.4億顆、液蛋192公噸，總共補貼關稅、運費等約5.7億元的價差，主要進口業者有羽禾、超思、台農發、中央畜產會，其中超思公司登記在高雄岡山一處透天民宅，是資本額僅50萬元的1人公司，最讓外界質疑。

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杜文珍今出席「2023第三屆動物精準營養國際論壇」開幕典禮，面對媒體追問表示，並沒有外界說進口商有什麼玄機，強調沒有資格門檻限制，在年初國內大缺蛋的情勢下，誰能夠從國外買到蛋，而且是大量足以供應國內所需的，就是農業部合作的業者，並沒有圖利特定廠商。

杜文珍說，年初缺蛋時，第一時間也是希望國內養雞協會可以調度供應，以國產雞蛋優先，但養雞協會表示真的沒蛋，供應出現缺口，透過產業協調啟動短期進口專案，當時全世界都遭受禽流感肆虐，而雞蛋又是需要經過檢疫才能運輸來台，因此，在當時緊急狀況下，誰能夠有管道跟國外洽談、並且進口足夠的量，有這樣條件的廠商就是農業部配合的對象，「沒有外傳的玄機，就是能夠買到蛋而已」。