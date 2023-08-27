砸5.7億補貼進口蛋挨批　農業部澄清：杜絕黑市「符合國人期待」

▲農業部砸5.7億補貼進口蛋挨轟，農業部強調政策效益大，成功杜絕黑市，符合國人期待。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊惠琪／台北報導

為解決國內蛋荒，農業部從今年3月啟動雞蛋短期專案進口，截至今年7月底，已砸5.7億元吸收進口雞蛋價差，外界質疑大多補貼特定進口商。農業部今（27日）發布新聞稿澄清，雞蛋是自由雞蛋是自由市場，所有業者均可自由進口，絕無特定補助對象，並指出雞蛋進口專案效益大，已快速解決國內蛋品黑市亂象，讓消費者以合理價格買到雞蛋，強調此措施符合國民期待。

農業部表示，雞蛋進口為自由市場，任何業者都可自由進口，絕無限定或補貼特定對象的情形，相關費用包括購買進口蛋的成本與調度給加工業者的價格差額，以及支應進口關稅、船運與包裝等費用，政府透過中央畜產會、台農發公司及進口業者的協助，快速從國外購買雞蛋解決國內蛋品黑市價格的亂象，穩定避免消費恐慌，事實證明此政策符合絕大多數國民的期待與利益。

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農業部指出，今年3-4月進口蛋初抵達時，農業部即邀集各大銷售通路，包括各連鎖超市、賣場等業者及蛋品供應商研商如何快速以合理價格供應給全國消費者，在各界的努力與全力配合下，讓全國民眾在短期內都可以合理價格買到雞蛋，恢復消費信心，高漲的黑市價格迅速回穩，避免民眾擔心買不到雞蛋且可能大幅漲價的恐慌。

農業部進一步指出，透過以蛋換蛋的方式，將進口蛋提供給加工業者，將其國產鮮蛋原料優先調度給學校午餐等通路使用，也解決了學校午餐買不到蛋的困擾，由於進口蛋的補充與國產蛋的調度順暢，早餐業者、夜市攤商、小吃店等的用蛋需求也都得以恢復正常。

農業部重申，進口雞蛋穩定國內產銷與民生供應，杜絕黑市價格，其效益遠大於進口的成本費用，強調保障蛋農有合理收益及穩定生產是必要的，進口蛋只是補充不足的做法，進口數量占國內產量約5%僅做調節使用，將持續推動補助蛋品冷鏈設備、禽舍改建升級、智慧省工設施設備等計畫，以輔導國內蛋品產業升級並永續經營，生產衛生安全的蛋品供應國人消費需求。