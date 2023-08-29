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超商獨家開賣！最新「史努比限量周邊」　史努比滑鼠、充電器太Q

▲▼7-11推出最新史努比限量周邊。（圖／7-11提供）

▲「經典史努比造型滑鼠」療癒可愛，左右手皆適用。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

呼叫史努比粉絲！就有超商將在9月推出最新「史努比限量周邊」，這次將有超過20款新品，像是史努比造型滑鼠、公仔造型磁吸充、手持吸塵器、零錢包、湯碗、盤子等，通通可以看到超Q的史努比圖案，9/7下午3點起還有門市快閃購，消費不限金額加價就能把喜歡的周邊帶回家。

7-11即將推出「Snoopy聯名周邊商品」，這次集結康寧餐具、OUTDOOR、犀牛盾、usmile、InfoThink等生活品牌，共計超過20款限量商品；首推現在日常生活不可少的3C用品，像是「公仔造型滑鼠」、「公仔造型磁吸充」、「手持吸塵器」等。

▲▼7-11推出最新史努比限量周邊。（圖／7-11提供）

▲磁吸充電器有棒球、泳圈、胡士托共3款造型。

▲▼7-11推出最新史努比限量周邊。（圖／7-11提供）

▲「手持吸塵器」吸力強勁。

▲▼7-11推出最新史努比限量周邊。（圖／7-11提供）

▲餐盤、湯碗樣式也超可愛。

另外還有2023年Snoopy最新圖案「犀牛盾Clear透明手機殼」、「犀牛盾Air Pods Pro 2保護殼」，以及Snoopy Friends湯碗、餐盤等。為了讓粉絲能快速收藏，7-11於9/7下午3點起推出門市快閃購，消費不限金額加價就可帶回家；7-11集點預購卡則將在9/11下午3點起開跑，商品可兌換至9/19止。

▲▼「必勝客X進擊的巨人」開賣限量週邊。（圖／業者提供）

▲「必勝客X進擊的巨人」開賣限量週邊。（圖／必勝客提供）

必勝客近日則祭出進擊的巨人第2波聯名，這次推出2款周邊小物等收藏，首推「進擊の三角盤」盲盒，特意製成切片比薩的形狀，一口氣就有6款造型，集結了艾連、米卡莎及里維兵長等人氣調查兵們，還有九大巨人中的超大型巨人、始祖巨人等角色，超級欠收，全台限量2萬個。

除外還有實用性超高的「熱血の保溫袋」，是以主角艾連、超大型巨人作為創意發想製成雙面保溫袋，限量8000個，即日起於全門市開賣，只要消費滿額就能加價購買。

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