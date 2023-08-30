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舊機掰了！一票果粉「等換iPhone15」　原因曝光：最有感的提升

▲▼蘋果秋季發表會iPhone 15。（圖／取自蘋果官網）

▲今年蘋果邀請函特別有質感。（圖／取自蘋果官網）

網搜小組／劉維榛報導

蘋果秋季發表會確認在9月13日登場（台灣時間），不過外傳iPhone 15 Pro與Pro Max的價格將比前代高出至少100美元（約新台幣3187元）。儘管如此，一票果粉早已做好換機打算，「錢錢準備好了，XS掰掰」、「我的i8真的快扛不住了，死撐硬撐」、「只要改Type-C就是近年最有感的提升了」。

一名網友在PTT「iOS板」暴動直呼，台灣時間2023年9月13日凌晨1點，蘋果秋季發表會真的要來了，預期迎來全新iPhone 15系列機款與Apple Watch新一代產品。

文章曝光後，底下網友也嗨喊，「今年是最有看頭的一次」、「今年的形象logo感覺有點料」、「這次好像是實體發布會了！終於」、「外媒曝iPhone 15 Pro『手感瘦身』有成」、「據說這次全容量256G起跳，官網價沒3萬以下機種」、「好奇心～潛望式鏡頭可以有更高倍率的攝影」、「傳聞說的15 Pro漲100美元，Ultra漲200美元」、「只要改Type-C就是近年最有感的提升了」。

眾多果粉也摩拳擦掌喊話，「我的iPhone XR可以退休了嗎」、「XS快扛不住了，希望不用排太久」、「12準備換掉了」、「錢錢準備好了，XS掰掰」、「Ultra買起來」、「7要榮退了」、「11要退了，期待」、「我的i8真的快扛不住了，死撐硬撐」、「換掉13Pro」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲一票果粉想換iPhone15。（圖／翻攝PTT）

有爆料指出，這次發表會一樣會推出iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，但全系列取消瀏海，改採動態島設計，且Lightning接口可能被替換為USB-C接口。

至於iPhone 15 Pro和15 Pro Max，外傳將採用鈦金屬框架、更薄更窄的邊框，以及全新自定義靜音鍵，且Pro Max將獨有特殊的鏡頭結構，光學變焦能力大幅提升，但這兩種機型價格可能較前代高出一些。

據IT之家報導，iPhone 15 Pro 的起售價將從999美元漲到1099美元或1199美元，而iPhone 15 Pro Max 的起售價將從 1099美元漲到1199美元或1299美元。

此外，《ETtoday新聞雲》也比較iPhone Pro／Pro Max系列自12以來歷代重量、邊框材質差異，不論Pro或Pro Max，今年新機的重量都有往成為4年來最輕。

▼iPhone Pro機型、重量比較。（圖／記者張靖榕製）

▲▼iPhone Pro/Pro Max機型、重量比較。（圖／記者張靖榕製）

▲▼iPhone Pro/Pro Max機型、重量比較。（圖／記者張靖榕製）

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