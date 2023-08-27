蘋果101直營店換電池！果粉讚「1服務」像回娘家　一票人點頭

▲原PO到直營店換電池。（示意圖／記者廖婕妤攝）

記者施怡妏／綜合報導

iPhone 鋰電池會隨著使用時間耗損，出現衰退的現象，導致續航變差，一名網友拿著用了4年的iPhone 11 Pro Max，到Apple台北101直營店換電池，費用是2850元，當天就可以處理完畢，大讚直營店服務以及環境，直呼「有種回娘家的感覺」。

原PO在PTT發文，分享到蘋果直營店換電池的心得，4年前在官網購入第一批的iPhone 11 Pro Max，最近有感常掉電，而且還有發熱感，有考慮換新機，但是喜歡圓滑手感，因此決定換電池繼續再戰；去之前已先預約服務，「平日六點前現場送機，原則上約1.5小時可取機」。

原PO透露，更換電池的費用為2850元，之後就等到約定的時間，再回來取手機就好，「去過直營店的大概都知道，裡頭是隨便你坐的」，可以一邊坐著滑手機，一邊等待，舒適的環境加上店員貼心的服務，原PO開心直呼「去直營店有種回娘家的感覺，讚啦」。

貼文一出，網友也點頭，「我也覺得101比A13好！不愧是台灣起家店」、「上禮拜去101換11的電池，一個小時不到就可以取件了，再戰5年」、「前幾天也有去換電池，從6s到12 Pro，都只要一小時就可以取機，很方便」、「如果是A13…B1會坐滿人，哪有空位讓你坐」。