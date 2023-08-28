小貨車駕駛用手機遭攔查　意外揪出毒鴛鴦+竊盜通緝犯

記者黃宥寧／台北報導

正所謂賊星該敗！北市士林分局後港派出所警員鍾武翔、楊謦維，日前巡邏見1輛小貨車行車不穩，上前攔停發現李姓駕駛正在使用手機，而後座張姓乘客不斷流露緊張神情，警經查發現竟是竊盜通緝犯，立即通報優勢警力到場支援，又起獲注射針筒、毒品等，全案訊後依違反毒品通緝犯移送士林地檢署偵辦。

▲士林警分局後港派出所攔查違規駕駛，意外緝獲毒鴛鴦外加通緝犯。（圖／記者黃宥寧翻攝）

後港派出所員警本月25日巡邏行經福港街一帶，見一自小貨車行車不穩，上前查看原來是55歲李姓駕駛正在使用手機，予以攔停，盤查過程中鍾員見後座的張姓乘客（40歲）坐立難安、神情緊張，經查證身分竟是士檢發布的竊盜通緝犯，隨後立即通報優勢警力到場支援。

▲警方意外緝獲毒鴛鴦。（圖／記者黃宥寧翻攝）

員警於附帶搜索時在車內的置物凹槽搜得李姓駕駛使用過的注射針筒，經檢測呈第一級毒品海洛因陽性反應；另又在43歲劉姓女副駕駛翻找證件時，發現其皮夾內有3小包白色不明粉末，經檢測呈第二級毒品安非他命陽性反應，總淨重4.03公克，並在其背包內搜得安非他命吸食器1組，全案李男、劉女依毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦，張嫌則逮捕歸案。

對此，士林分局呼籲，警方掃蕩毒品犯罪之決心不容質疑，不法份子切勿心存僥倖，並呼籲民眾遠離毒品，拒絕毒品誘惑，以免身心受害。