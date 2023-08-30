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社會 社會焦點 保障人權

蘇拉來襲！強降雨恐灌高雄山區　預防性撤離特殊病患+孕婦57人　

▲▼ 高市府郭添貴秘書長、原民會阿布斯主委、市議員范織欽，至茂林區鳳山市農會茂林活動中心訪視洗腎患者。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲因應颱風來襲，山區洗腎患者已率先撤離。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

蘇拉颱風來襲，高雄市政府因應颱風對桃源區有較大雨勢發生機率，為防颱整備及預防性撤離作業需求，今（30）日桃源區停班停課，截至上午9時，原住民區3區（那瑪夏、桃源及茂林）及六龜、甲仙、茂林等潛勢危險地區洗腎、孕婦預防性撤離人數56人，另陪同洗腎病患之家屬1人，合計撤離人數為57人。

針對蘇拉颱風可能帶來的強風豪雨，市長陳其邁昨晚指示，請社會局針對易成孤島地區，完成14日以上糧食及民生用品安全存量，並完成清查確認後回報。

▲▼ 高市府郭添貴秘書長、原民會阿布斯主委、市議員范織欽，至茂林區鳳山市農會茂林活動中心訪視洗腎患者。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高市府郭添貴秘書長、原民會阿布斯主委、市議員范織欽，至茂林區鳳山市農會茂林活動中心訪視洗腎患者。（圖／記者賴文萱翻攝）

民政局、原民會針對山區易致災區域，盤點特別需要照顧之民眾，如孕婦、洗腎患者等，於黃色、紅色警戒時，優先予以疏散安置，並備妥替代通訊方式，如衛星電話、無線電、微波電話等設備。

高市府秘書長郭添貴、原民會阿布斯主委、市議員范織欽，今早也至茂林區鳳山市農會茂林活動中心訪視洗腎患者。民政局指出，截至今日上午9時，針對山區洗腎、孕婦等特殊病患已預防性撤離55人，另有1名陪同洗腎病患的家屬1人，共計56人。另外，土石流潛勢區保全戶杉林等13區，列管人數3152人，茂林區自行撤離1人（陪同洗腎病患之家屬）。綜上，總計撤離人數為57人。

▲▼ 高市府郭添貴秘書長、原民會阿布斯主委、市議員范織欽，至茂林區鳳山市農會茂林活動中心訪視洗腎患者。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高市府郭添貴秘書長、原民會阿布斯主委、市議員范織欽，至茂林區鳳山市農會茂林活動中心訪視洗腎患者。（圖／記者賴文萱翻攝）

目前水保署尚未發布黃色土石流警戒，民政局表示，各公所將密切注意颱風動向及水情資訊，待警戒發布後，立即啓動撤離程序。

市府也已備妥2萬6,902個沙包且公布於網站供民眾領取，請市民朋友多加利用；提醒易積淹水地區的住戶預置沙包，大樓車道入口備妥防水匣門，做好萬全準備，減少災情損害。

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