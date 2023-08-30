LIVE／蘇拉暴風圈午後觸陸！影響時間有變　氣象局最新說明

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氣象局今(30日)持續針對蘇拉颱風發布海上陸上颱風警報，蘇拉在昨日深夜重回強颱之姿，預計暴風圈午後觸碰到屏東陸地，晚起南部風雨增強，明日全台都會受影響，不過由於路徑偏南，對台灣影響最劇的時間明顯提前。氣象局08:40將說明颱風最新動態。

蘇拉上午7時的中心位置在鵝鑾鼻的南方約 200 公里之海面上，以每小時13公里速度向西北西進行，暴風圈已進入巴士海峽近海，對屏東及恆春半島將構成威脅，陸上警戒範圍為屏東、恆春半島，海上警戒為台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽以及東沙島海面。

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▲蘇拉上午最新位置。（圖／氣象局）

氣象局指出，今天、周四蘇拉影響最明顯，花蓮、台東和南部山區有局部大雨或豪雨機率；周五、周六颱風外圍環流影響，各地有局部短暫陣雨；周日到下周二低壓帶影響，水氣偏多，各地仍有局部短暫陣雨。

氣象局表示，蘇拉路徑稍往南修，暴風圈只會碰到屏東，碰不到高雄、台東，預估今下午1點暴風圈接觸恆春半島。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇則認為，蘇拉路徑更加偏南，暴風圈就只剩下邊緣部分，可能在今日下半天到晚間輕輕掠過恆春半島一帶，對台灣影響最大的時間可以說是明顯提前，而且縮短許多。