　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LIVE／蘇拉暴風圈午後觸陸！影響時間有變　氣象局最新說明

生活中心／綜合報導

氣象局今(30日)持續針對蘇拉颱風發布海上陸上颱風警報，蘇拉在昨日深夜重回強颱之姿，預計暴風圈午後觸碰到屏東陸地，晚起南部風雨增強，明日全台都會受影響，不過由於路徑偏南，對台灣影響最劇的時間明顯提前。氣象局08:40將說明颱風最新動態。

蘇拉上午7時的中心位置在鵝鑾鼻的南方約 200 公里之海面上，以每小時13公里速度向西北西進行，暴風圈已進入巴士海峽近海，對屏東及恆春半島將構成威脅，陸上警戒範圍為屏東、恆春半島，海上警戒為台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽以及東沙島海面。

▲▼蘇拉。（圖／氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蘇拉上午最新位置。（圖／氣象局）

氣象局指出，今天、周四蘇拉影響最明顯，花蓮、台東和南部山區有局部大雨或豪雨機率；周五、周六颱風外圍環流影響，各地有局部短暫陣雨；周日到下周二低壓帶影響，水氣偏多，各地仍有局部短暫陣雨。

氣象局表示，蘇拉路徑稍往南修，暴風圈只會碰到屏東，碰不到高雄、台東，預估今下午1點暴風圈接觸恆春半島。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇則認為，蘇拉路徑更加偏南，暴風圈就只剩下邊緣部分，可能在今日下半天到晚間輕輕掠過恆春半島一帶，對台灣影響最大的時間可以說是明顯提前，而且縮短許多。

ET快訊
Lulu赴日遭扣留搜身！網怒：丟臉到國外　親上火線發聲
快訊／高端技轉授權給世衛　開盤股價漲停鎖死
快訊／城中城大火奪46命！　二審結果出爐
「強颱蘇拉」暴風圈即將觸陸！　警戒範圍增加
蔡尚樺路邊等車…「交大仔仔」1舉動洩感情現況！
部長炸裂！張育成連兩戰開轟　超大號3分砲飛出場外
LIVE／蘇拉暴風圈午後觸陸！影響時間有變　氣象局最新說明
蘇拉更偏南！　影響最大時間提前了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蘇拉強颱掃南端！台鐵今18時前全線正常行駛　退改票規定出爐

3星座要發了！　9月財運旺

台東名店「榕樹下米苔目」突店休1周　傷心原因曝：掌廚阿嬤過世　

大眼蘇拉「暴風圈即將觸陸」　警戒範圍增加！今防劇烈豪雨彈

蘇拉擦肩強碰年度大潮！旗津一早又淹了　婆婆媽媽踏水出門買菜

LIVE／蘇拉暴風圈午後觸陸！影響時間有變　氣象局最新說明

颱風一個接一個！「鴻雁」最快今晚生成　預估路徑曝

蘇拉更偏南！　影響最大時間提前了

蘇拉「雙眼牆」強度達顛峰！今晚風雨加大　明全台影響最劇

開學注意！腸病毒單周就診破1.2萬　流感連三周上升「周增13死」

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

51歲柯叔元認愛後「女兒哭了」　不排斥再婚：緣分到了♥

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

蘇拉強颱掃南端！台鐵今18時前全線正常行駛　退改票規定出爐

3星座要發了！　9月財運旺

台東名店「榕樹下米苔目」突店休1周　傷心原因曝：掌廚阿嬤過世　

大眼蘇拉「暴風圈即將觸陸」　警戒範圍增加！今防劇烈豪雨彈

蘇拉擦肩強碰年度大潮！旗津一早又淹了　婆婆媽媽踏水出門買菜

LIVE／蘇拉暴風圈午後觸陸！影響時間有變　氣象局最新說明

颱風一個接一個！「鴻雁」最快今晚生成　預估路徑曝

蘇拉更偏南！　影響最大時間提前了

蘇拉「雙眼牆」強度達顛峰！今晚風雨加大　明全台影響最劇

開學注意！腸病毒單周就診破1.2萬　流感連三周上升「周增13死」

郭台銘若選到底　連勝文：會變成千夫所指

還記得洗腦神曲《不怕不怕》？　原唱翻18年前封面照狂勾回憶殺

開學囉！　南警啟動護童行動在校門口迎學童！

大谷翔平190公里光速出擊！追平本季最快　猛打賞難救天使　

Lulu團隊赴日遭扣留搜身被罵！網怒：丟臉到國外　「她親上火線發聲」

蘇拉強颱掃南端！台鐵今18時前全線正常行駛　退改票規定出爐

勞力士21萬彩色泡泡錶可愛爆擊　馬克華柏格被迷倒

拍賣銀行？雲林127坪黃金店面大減241萬法拍　未開拍投資客已搶翻

高端技轉授權給世衛　開盤股價漲停鎖死

搭車就到！板橋「豔紅鳳凰木」終於開花　騎河濱追一季美景

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

生活熱門新聞

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

凶殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

蘇拉睜大眼！暴風圈午後觸陸　3地區颱風假達標

即／蘇拉深夜轉強颱！達巴士海峽「再開眼」

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

蘇拉重回強颱T值狂飆！2條路恐夢魘再現

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

偷拍妹妹洗澡！哥哥被抓包：妳身材太好我忍不住

台灣再次躲過颱風直撲！氣象達人：真的很會閃

3餐漢堡薯條健身網紅實測1個月　結果嚇人

蘇拉更偏南！　影響最大時間提前了

全台1區6鄉鎮今停班課　強颱蘇拉暴風圈午後觸陸

更多熱門

相關新聞

「鴻雁」颱風最快今晚生成　預估路徑曝

「鴻雁」颱風最快今晚生成　預估路徑曝

颱風一個接一個！目前在關島東方海面新生成一個熱帶性低氣壓，氣象專家賈新興表示，預估最快今天（30日）晚間增強為今年第12號颱風「鴻雁」。中央氣象局預報員黃恩鴻則指出，有機會成颱，目前看朝日本前進。

蘇拉更偏南！　影響最大時間提前了

蘇拉更偏南！　影響最大時間提前了

蘇拉「雙眼牆」強度達顛峰　明全台影響最大

蘇拉「雙眼牆」強度達顛峰　明全台影響最大

兇殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

兇殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

全台1區6鄉鎮今停班課　強颱蘇拉暴風圈午後觸陸

全台1區6鄉鎮今停班課　強颱蘇拉暴風圈午後觸陸

關鍵字：

蘇拉颱風陸警氣象氣象局

讀者迴響

熱門新聞

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

凶殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

蘇拉睜大眼！暴風圈午後觸陸　3地區颱風假達標

蔡尚樺夜帶鮮肉籃球員回香閨！　已有穩交男友11年

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

即／蘇拉深夜轉強颱！達巴士海峽「再開眼」

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

蘇拉重回強颱T值狂飆！2條路恐夢魘再現

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

偷拍妹妹洗澡！哥哥被抓包：妳身材太好我忍不住

《木曜4》集體離職導火線曝光！

台灣再次躲過颱風直撲！氣象達人：真的很會閃

更多

最夯影音

更多
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆
在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面