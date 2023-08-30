　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不只台灣！中國新版地圖擅納爭議省份　印度強烈抗議

▲中國不只強行將台灣、南海九段線納入，也擅自納入與印度邊界的爭議省分。（圖／翻攝中國自然資源部官網）

▲中國不只強行將台灣、南海九段線納入，也擅自納入與印度邊界的爭議省分。（圖／翻攝中國自然資源部官網）

文／中央社記者林行健新德里29日專電

中國最近將與印度存有爭議的省分與地區納入新版標準地圖，印度外交部今天向中國正式提出「強烈抗議」。印度外長蘇杰生接受媒體訪問說，這不會改變現實。

中國自然資源部昨天公布新版地圖，納入台灣、南海諸島，以及印中存有爭議的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）和阿克賽欽地區（Aksai Chin）。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）接受印度新德里電視台（NDTV）訪問時強烈回應指出，把他國領土納入自己的地圖，已是中國的陳年舊習，這種作法不會改變現實。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）今天傍晚發表聲明稱，中方所謂2023年標準地圖包含了印度領土，印度已透過外交管道向中方提出「強烈抗議」。

巴格奇說，印度否決中方這項「毫無依據」的聲索，此種作法只會讓邊界問題更加複雜化。

印中爭議邊界超過3488公里，其中，印度實質治理中的阿魯納查省，中國稱為藏南地區；阿克賽欽大部分地區目前則是由中國有效控制。

中國民政部自2017年起，已對阿魯納查省境內許多地區進行了3波的重新命名，印度外交部則多次重申，中國自訂、創造地名的嚐試，不會改變作為阿魯納查省完整且不可分割的事實。

ET快訊
《木曜4》集體離職導火線曝！　前員工爆「6月美國外景」出大事
媽媽帶癱瘓兒「叫小姐」　12年來第一次解放讓他笑了
蔡尚樺「回文有詭」　約會男友加約鮮肉球員
蘇拉「雙眼牆」強度達顛峰！今晚風雨加大　明全台影響最劇
穩交男友11年　蔡尚樺「夜帶鮮肉球員回香閨」直擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國總統大選帶來收益　X重新開放政治性廣告

英國調查航管大亂原因　不排除與法籍航空公司有關

普丁10月擬訪中國　克里姆林宮回應了

輝達「反指標名嘴」喊多！　投資人喊快逃

臉書刪7700個帳號　抗「中國大外宣」垃圾訊息戰！史上最大規模取締

不只台灣！中國新版地圖擅納爭議省份　印度強烈抗議

數據顯示就業市場降溫、消費者信心下滑　美股收高292點

摩托車手過彎自摔影片曝！　剛起身遭對手迎面撞飛雙亡

吳釗燮：聯合國不應因中國扭曲聯大決議排除台灣

美眾院多數黨領袖罹多發性骨髓瘤　已開始療程

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

彰化工廠大火燒到豬舍　大批豬隻險成「烤乳豬」

美國總統大選帶來收益　X重新開放政治性廣告

英國調查航管大亂原因　不排除與法籍航空公司有關

普丁10月擬訪中國　克里姆林宮回應了

輝達「反指標名嘴」喊多！　投資人喊快逃

臉書刪7700個帳號　抗「中國大外宣」垃圾訊息戰！史上最大規模取締

不只台灣！中國新版地圖擅納爭議省份　印度強烈抗議

數據顯示就業市場降溫、消費者信心下滑　美股收高292點

摩托車手過彎自摔影片曝！　剛起身遭對手迎面撞飛雙亡

吳釗燮：聯合國不應因中國扭曲聯大決議排除台灣

美眾院多數黨領袖罹多發性骨髓瘤　已開始療程

首例！　前新北檢察長徐錫祥出任國安局副局長

蔡尚樺路邊等車…男友「交大仔仔」1舉動洩感情現況！私下互動全被拍

美國總統大選帶來收益　X重新開放政治性廣告

預判中共反制劇本　一圖看懂國安先發制人

蘇拉更偏南！　影響最大時間提前了

健身男網戀坑「40歲女富商」千萬元　至少50女受害詐破億

《木曜4》集體離職導火線曝光！　前員工爆「6月美國外景出大事」

顧立雄觀察蔡英文4年：她留下2大重要資產

澳豐騙走3千萬養老金！　案害人輕生

男友免費開她的車狂違規　分手要還27萬罰款

車被馬撞！宜蘭這匹馬突鬼切撞轎車...鈑金凹陷、後照鏡掉了

國際熱門新聞

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

金正恩時隔100天　再次帶女兒現身　

小學生背錯九九乘法女老師叫全班呼他巴掌

尼斯湖200人找水怪　聽到4種奇聲

中國新版地圖擅納爭議省份　印度怒抗議

世衛獲高端技轉授權　創全球首例

普里格津身亡　已安葬在聖彼得堡

情侶「公墓野戰」遭居民抓包！私刑片瘋傳

為麥當勞糖醋醬打起來　16歲少女捅死朋友

摩托車手過彎自摔影片曝！　遭對手撞飛雙亡

數據顯示就業市場降溫、消費者信心下滑 　美股收高

俄國聯邦安全局直升機墜毀　機上4人死亡

吳釗燮：聯合國不應因中國扭曲聯大決議排除台灣

美眾院多數黨領袖罹多發性骨髓瘤　已開始療程

更多熱門

相關新聞

小學生背錯九九乘法女老師叫全班呼他巴掌

小學生背錯九九乘法女老師叫全班呼他巴掌

印度一名7歲穆斯林小學生因為背不出「九九乘法表」，老師因此叫全班同學輪流對他呼巴掌，還針對穆斯林的身分加以批評，進而引發宗教歧視的批判聲浪。但事後這位老師回應媒體表示，影片內容遭人剪接，而且她是身障人士行動不便，所以才叫其他同學代為處罰。

我出口連11黑　劉憶如：RCEP效應浮現

我出口連11黑　劉憶如：RCEP效應浮現

高嘉瑜批富邦金錢進中國、總曝險8402億　金管會：風險管理無不當

高嘉瑜批富邦金錢進中國、總曝險8402億　金管會：風險管理無不當

被主管叫去小房間「打考績」　女遭性侵突然死亡

被主管叫去小房間「打考績」　女遭性侵突然死亡

路透：東亞專家藍墨客任中國政策最高官員

路透：東亞專家藍墨客任中國政策最高官員

關鍵字：

台灣印度中國地圖領土

讀者迴響

熱門新聞

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

即／蘇拉深夜轉強颱！達巴士海峽「再開眼」

蘇拉睜大眼！暴風圈午後觸陸　3地區颱風假達標

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

兇殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

蘇拉重回強颱T值狂飆！2條路恐夢魘再現

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

偷拍妹妹洗澡！哥哥被抓包：妳身材太好我忍不住

蔡尚樺夜帶鮮肉籃球員回香閨！　已有穩交男友11年

台灣再次躲過颱風直撲！氣象達人：真的很會閃

Keanna刪文被疑分手　「背後抱黑衣男」揭感情現狀

柯文哲領過杜聰明獎學金　楊斯棓兌現承諾

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

更多

最夯影音

更多
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆
在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面