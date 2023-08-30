小學生背錯「九九乘法表」被全班呼巴掌　女老師：我行動不方便

▲印度發生小學生背不出「九九乘法表」，被全班輪流呼巴掌的事件。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者林彥臣／綜合報導

印度一名7歲穆斯林小學生因為背不出「九九乘法表」，老師因此叫全班同學輪流對他呼巴掌，還針對穆斯林的身分加以批評，進而引發宗教歧視的批判聲浪。但事後這位老師回應媒體表示，影片內容遭人剪接，而且她是身障人士行動不便，所以才叫其他同學代為處罰。

綜合印度媒體報導，北方省（Uttar Pradesh）扎法爾納加爾（Muzaffarnagar）一所私立小學的老師提亞吉（Tripta Tyagi）要求班上所有學生，輪流對這位穆斯林同學呼巴掌，相關影片在印度社群網路上瘋傳。

影片內容還顯示，提亞吉喝斥負責掌摑的同學，「怎麼打的？打用力一點！」甚至還聲稱，「穆斯林學生的成績都很差，應該被處罰」。

英國媒體BBC報導，穆斯林同學的家長表示，孩子是因為背不出「九九乘法表」才被處罰。

提亞吉接受印度媒體訪問時表示，這位穆斯林同學是因為沒有完成回家作業才被處罰，這只是「一件小事」，網路上流傳的影片經過剪接，並非事件的全貌。

提亞吉強調，這孩子的堂哥在場，影片是他拍的，卻遭人曲解，自己確實有不當之處，但沒有必要過度渲染。