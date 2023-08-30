　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

小學生背錯「九九乘法表」被全班呼巴掌　女老師：我行動不方便

▲▼霸凌,虐待。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲印度發生小學生背不出「九九乘法表」，被全班輪流呼巴掌的事件。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

印度一名7歲穆斯林小學生因為背不出「九九乘法表」，老師因此叫全班同學輪流對他呼巴掌，還針對穆斯林的身分加以批評，進而引發宗教歧視的批判聲浪。但事後這位老師回應媒體表示，影片內容遭人剪接，而且她是身障人士行動不便，所以才叫其他同學代為處罰。

綜合印度媒體報導，北方省（Uttar Pradesh）扎法爾納加爾（Muzaffarnagar）一所私立小學的老師提亞吉（Tripta Tyagi）要求班上所有學生，輪流對這位穆斯林同學呼巴掌，相關影片在印度社群網路上瘋傳。

影片內容還顯示，提亞吉喝斥負責掌摑的同學，「怎麼打的？打用力一點！」甚至還聲稱，「穆斯林學生的成績都很差，應該被處罰」。

英國媒體BBC報導，穆斯林同學的家長表示，孩子是因為背不出「九九乘法表」才被處罰。

提亞吉接受印度媒體訪問時表示，這位穆斯林同學是因為沒有完成回家作業才被處罰，這只是「一件小事」，網路上流傳的影片經過剪接，並非事件的全貌。

提亞吉強調，這孩子的堂哥在場，影片是他拍的，卻遭人曲解，自己確實有不當之處，但沒有必要過度渲染。

ET快訊
蘇拉深夜轉強颱！達巴士海峽「再開眼」
台東名店「榕樹下米苔目」突宣布歇業　老饕們錯愕
最多補助5337元！　290萬人受惠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

小學生背錯「九九乘法表」被全班呼巴掌　女老師：我行動不方便

金正恩時隔100天帶愛女現身　10歲金家公主穿收腰正裝「秀腰身」

快訊／瓦格納曝：普里格津已在聖彼得堡公墓下葬

俄羅斯「聯邦安全局」直升機墜毀　機上4人死亡

情侶「公墓野戰」遭居民抓包！28秒私刑影片瘋傳

德俄雙籍男涉賣「海鷹-10」無人機零件至俄羅斯　遭德國逮捕

台灣疫苗成就新突破　高端技轉授權給世衛「創全球首例」

美國商務部長雷蒙多：美國堅決維護國安　但不會與中國經濟脫鉤

克里姆林宮：普丁「不參加」普里格津葬禮

為麥當勞糖醋醬打起來！　美16歲少女「持刀捅死」朋友

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

彰化工廠大火燒到豬舍　大批豬隻險成「烤乳豬」

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

小學生背錯「九九乘法表」被全班呼巴掌　女老師：我行動不方便

金正恩時隔100天帶愛女現身　10歲金家公主穿收腰正裝「秀腰身」

快訊／瓦格納曝：普里格津已在聖彼得堡公墓下葬

俄羅斯「聯邦安全局」直升機墜毀　機上4人死亡

情侶「公墓野戰」遭居民抓包！28秒私刑影片瘋傳

德俄雙籍男涉賣「海鷹-10」無人機零件至俄羅斯　遭德國逮捕

台灣疫苗成就新突破　高端技轉授權給世衛「創全球首例」

美國商務部長雷蒙多：美國堅決維護國安　但不會與中國經濟脫鉤

克里姆林宮：普丁「不參加」普里格津葬禮

為麥當勞糖醋醬打起來！　美16歲少女「持刀捅死」朋友

啟動「司法醫療關懷聯盟」獲300醫療院所支持...幕後推手是她

化名「翁達瑞」論台灣時事惹議　旅美教授挨告現身拒和解

小學生背錯「九九乘法表」被全班呼巴掌　女老師：我行動不方便

參觀上海港口、環保基地　蔣萬安：印象深刻

彰化炸雞店專賣「垃圾食物」！誠實招牌讓人笑噴：想吃

金正恩時隔100天帶愛女現身　10歲金家公主穿收腰正裝「秀腰身」

上海驚爆「毒氣洩漏」封路一個月　當地闢謠平台出手調查了

「3餐都吃漢堡薯條」健身網紅實測1個月　體檢出現3種可怕變化

音樂教父吸毒數次「達致死量」卻存活！　科學家研究：有強大基因護體

乃哥遭爆料養小三開賭場　惡房客「造謠一張嘴」重判1年半

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

國際熱門新聞

世衛獲高端技轉授權　創全球首例

情侶「公墓野戰」遭居民抓包！私刑片瘋傳

普里格津身亡　已安葬在聖彼得堡

為麥當勞糖醋醬打起來　16歲少女捅死朋友

金正恩時隔100天　再次帶女兒現身　

尼斯湖200人找水怪　聽到4種奇聲

俄國聯邦安全局直升機墜毀　機上4人死亡

北海道帆立貝、海參價跌！

被主管叫去小房間「打考績」　女遭性侵突然死亡

淨灘發現瓶中信！　4年漂4000公里送到了

網紅「嗨娶二房」高喊：有競爭才有好老婆

郭台銘登BBC首頁　「想當總統的億萬富翁」

核廢水入海！南韓核醫學專家：多吃海鮮更安全

爸媽賣地湊錢送美國　他玩槍自轟亡

更多熱門

相關新聞

被主管叫去小房間「打考績」　女遭性侵突然死亡

被主管叫去小房間「打考績」　女遭性侵突然死亡

印度北方邦加濟阿巴德市(Ghaziabad)傳出性侵案件，一名19歲女保全控訴，工作時被男主管叫進儲藏室中，遭到3男性侵毆打，後來便疑似中毒突然呼吸困難，送醫後不治身亡。

摩天輪加速！女學生「掉出來」掛在半空中

摩天輪加速！女學生「掉出來」掛在半空中

印度真的有「人口紅利」？

印度真的有「人口紅利」？

探月成功後　印度周六將發射太陽探測器

探月成功後　印度周六將發射太陽探測器

印度：普丁通話莫迪　告知無法出席G20峰會

印度：普丁通話莫迪　告知無法出席G20峰會

關鍵字：

九九乘法表印度呼巴掌

讀者迴響

熱門新聞

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

即／蘇拉深夜轉強颱！達巴士海峽「再開眼」

即／台東名店「榕樹下米苔目」突宣布歇業

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

Keanna刪文被疑分手　「背後抱黑衣男」揭感情現狀

偷拍妹妹洗澡！哥哥被抓包：妳身材太好我忍不住

台灣再次躲過颱風直撲！氣象達人：真的很會閃

知名交友軟體「將停止營運」：避免用戶受害

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」！帶2物品被脫光搜身

這群人突拋震撼彈「明年停更」！

小提琴王子睡兄弟女友「爆發生4次性關係」！

麥當勞「這漢堡」每吃必拉！

新竹「5菜1湯550元」！苦主曝菜色掀論戰

更多

最夯影音

更多
在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面