　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

數據顯示就業市場降溫、消費者信心下滑　美股收高292點

▲▼美股,美股上漲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美股今天收高。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約29日綜合外電報導

由於今天公布的兩項數據，包括美國就業市場正在降溫和消費者信心意外下滑，沒有給予美國聯邦準備理事會（Fed）進一步升息的理由，美股今天收高。台積電ADR漲1.15%、收95.08元。

美國勞工部今天公布職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）就業報告，7月職缺數比6月減少約34萬個至883萬個，低於市場預期的950萬，也比修正後前值916.5萬少，寫下2021年3月以來最低。

美國經濟評議會（The Conference Board）今天也公布美國8月消費者信心指數，消費者信心意外下滑，從前值114（經修正）降至106.1，低於市場預期的116。這應可讓9月將集會的聯準會決策官員放心，他們的措施已收到成效，不用急著進一步升息。

這兩份報告為美國本週將公布的一系列重要數據打頭陣。美國本週還將公布聯準會偏好的通膨指標個人消費支出物價指數（PCE），以及就業創造和工廠活動等數據。

道瓊工業指數上漲292.69點或0.85%，收34852.67點。

標準普爾指數上揚64.32點或1.45%，收4497.63點。

那斯達克指數揚升238.63點或1.74%，收13943.76點。

費城半導體指數勁揚91.701點或2.59%，收3629.570點。

 
ET快訊
蘇拉深夜轉強颱！達巴士海峽「再開眼」
台東名店「榕樹下米苔目」突宣布歇業　老饕們錯愕
最多補助5337元！　290萬人受惠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

臉書刪7700個帳號　抗「中國大外宣」垃圾訊息戰！史上最大規模取締

不只台灣！中國新版地圖擅納爭議省份　印度強烈抗議

數據顯示就業市場降溫、消費者信心下滑　美股收高292點

摩托車手過彎自摔影片曝！　剛起身遭對手迎面撞飛雙亡

吳釗燮：聯合國不應因中國扭曲聯大決議排除台灣

美眾院多數黨領袖罹多發性骨髓瘤　已開始療程

媽媽帶癱瘓兒「叫小姐」　12年來第一次解放讓他笑了

小學生背錯「九九乘法表」被全班呼巴掌　女老師：我行動不方便

金正恩時隔100天帶愛女現身　10歲金家公主穿收腰正裝「秀腰身」

快訊／瓦格納曝：普里格津已在聖彼得堡公墓下葬

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

彰化工廠大火燒到豬舍　大批豬隻險成「烤乳豬」

臉書刪7700個帳號　抗「中國大外宣」垃圾訊息戰！史上最大規模取締

不只台灣！中國新版地圖擅納爭議省份　印度強烈抗議

數據顯示就業市場降溫、消費者信心下滑　美股收高292點

摩托車手過彎自摔影片曝！　剛起身遭對手迎面撞飛雙亡

吳釗燮：聯合國不應因中國扭曲聯大決議排除台灣

美眾院多數黨領袖罹多發性骨髓瘤　已開始療程

媽媽帶癱瘓兒「叫小姐」　12年來第一次解放讓他笑了

小學生背錯「九九乘法表」被全班呼巴掌　女老師：我行動不方便

金正恩時隔100天帶愛女現身　10歲金家公主穿收腰正裝「秀腰身」

快訊／瓦格納曝：普里格津已在聖彼得堡公墓下葬

布朗尼鬼門關前走一回　南加大主帥：保持耐心等他回歸

2023最強抗老乳霜！SK-II活膚霜質地更輕盈、Sisley頂級精質霜一用就愛上

今中元普渡最佳時辰曝　「10大禁拜供品」小心惹怒好兄弟

臉書刪7700個帳號　抗「中國大外宣」垃圾訊息戰！史上最大規模取締

不只台灣！中國新版地圖擅納爭議省份　印度強烈抗議

41歲吳宇舒生女！陷「母乳地獄」崩潰喊：哺乳是最嚴重情勒

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

畫面曝！上海女掀裙秒塞大南瓜　竟輕鬆走路成功偷走

郭台銘遭控蹭柯文哲　還原「罰站25分鐘」事發經過

北卡槍擊案釀一死　校友巴恩斯心碎發文哀悼

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

國際熱門新聞

金正恩時隔100天　再次帶女兒現身　

世衛獲高端技轉授權　創全球首例

普里格津身亡　已安葬在聖彼得堡

情侶「公墓野戰」遭居民抓包！私刑片瘋傳

為麥當勞糖醋醬打起來　16歲少女捅死朋友

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

小學生背錯九九乘法女老師叫全班呼他巴掌

尼斯湖200人找水怪　聽到4種奇聲

俄國聯邦安全局直升機墜毀　機上4人死亡

北海道帆立貝、海參價跌！

核廢水入海！南韓核醫學專家：多吃海鮮更安全

網紅「嗨娶二房」高喊：有競爭才有好老婆

淨灘發現瓶中信！　4年漂4000公里送到了

被主管叫去小房間「打考績」　女遭性侵突然死亡

更多熱門

相關新聞

美股開盤道瓊上漲200點　科技股帶頭領漲

美股開盤道瓊上漲200點　科技股帶頭領漲

受科技股提振的鼓舞，美股28日開盤上漲，道瓊工業平均指數上漲245點，即0.7%，標準普爾500指數上漲0.5%，納斯達克綜合指數上漲1%。

聯準會勾勒溫和貨幣政策方針　美股收紅247點

聯準會勾勒溫和貨幣政策方針　美股收紅247點

輝達行情短命　美股大跌373點

輝達行情短命　美股大跌373點

輝達公布財報　美股勁揚184點

輝達公布財報　美股勁揚184點

投資人密切關注輝達財報　美股開盤走高

投資人密切關注輝達財報　美股開盤走高

關鍵字：

美股

讀者迴響

熱門新聞

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

即／蘇拉深夜轉強颱！達巴士海峽「再開眼」

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

蘇拉重回強颱T值狂飆！2條路恐夢魘再現

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

偷拍妹妹洗澡！哥哥被抓包：妳身材太好我忍不住

台灣再次躲過颱風直撲！氣象達人：真的很會閃

Keanna刪文被疑分手　「背後抱黑衣男」揭感情現狀

知名交友軟體「將停止營運」：避免用戶受害

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」！帶2物品被脫光搜身

小提琴王子睡兄弟女友「爆發生4次性關係」！

這群人突拋震撼彈「明年停更」！

再恰都要娶！當老婆超帶財TOP3星座

更多

最夯影音

更多
在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面