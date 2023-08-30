上海驚爆「毒氣洩漏」封路一個月　當地闢謠平台出手調查了

▲上海傳出毒氣洩漏的消息，還有導航指稱「封路一個月」。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

上海市浦東新區28日驚爆毒氣洩露的消息，爆料消息當中更指「要封路一個月」，引發一陣話題討論。對此，上海闢謠平台出面回復，事故沒有造成人員傷亡，也沒有汙染附近的環境‵水質，道路交通早就逐步恢復正常。

綜合陸媒報導，近日網路上有消息指出，上海浦東新區的川沙附近有毒氣洩露的情況，導致路面壅堵，甚至要因此封路一個月。

上海闢謠平台經過調查，從浦東新區的應急管理部門獲知消息，這起事故發生在28日晚間10點56分，一輛裝有液態甲基三氯硅烷貨車，行駛到S1川沙路南約50公尺處時，其中一桶發生洩露。

▲上海傳出毒氣洩漏的消息，還有導航指稱「封路一個月」。（圖／翻攝微博）



浦東新區應急管理局、公安分局、消防隊等單位獲報後緊急到場，對洩漏的鐵桶進行緊急處置，期間沒有發生任何傷亡，交通也逐步恢復秩序，因此並無封路一個月的狀況，且後來經過檢測，事故沒有造成附近環境、水質汙染。

上海闢謠平台表示，網路上這種「封路一個月」的說法，是來自某地圖導航的訊息，不排除是因為資訊更新不及時，才導致顯示錯誤，如果有這種意外突發事故，建議還是詢問公部門，以獲得準確訊息。