陸健身巨頭爆停業欠薪　老闆「賣房救公司」：絕不會跑路

▲健身房「一兆韋德」多間店停業欠薪。（圖／CFP）



記者林郁婷／綜合報導

經濟不景氣延燒到健身業！大陸知名連鎖健身房「一兆韋德」遭爆，多個地區的門店停業及欠薪，甚至傳出上海部分店面改由「浙商財團」重組整併，引發會員們恐慌，紛紛跑到位於上海的總部要求退費，然而遭到工作人員拒絕，更稱無法承諾退款。

據《每日經濟新聞》報導，「一兆韋德」從今年5月就開始出現問題，包括泳池無預警關閉、積欠員工薪水以及退卡困難等等。

「一兆韋德」微信小程序上顯示，位於北京的店面已有超過半數停業，店數最多的上海也有許多門店貼出停業公告。

不少民眾到「一兆韋德」的上海總部要求退費，而工作人員則表示，「退款的事情，我很抱歉我沒有辦法給你任何承諾」，建議會員尋求訴訟管道，至於公司目前的賬上還有多少錢，會員能否得到退款，一律都不清楚。

一間供應商指出，「一兆韋德」更早之前就有現金流入不足的問題，「雖然在今年5月宣布，已有1.15億（人民幣，約新台幣5.04億元）融資到帳，但也只是杯水車薪」。業內人士也分析，一兆韋德把預收帳款直接拿去開新店，碰上疫情三年肯定出問題。

「一兆韋德」今年6月就宣布，將由「浙商財團」重組整併，對此，創始人兼董事長金宇晴在抖音自拍影片，安撫員工與會員的情緒，更向大眾保證自己是軍人出生，絕對不會跑路，之後還會賣掉房子來挽救公司。

「一兆韋德」改由浙商財團重組後，自7月3日起不再銷售長期卡，而是推出全新的會員卡體系，提供月卡、季卡、一年卡和二年卡給民眾選擇。