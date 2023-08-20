移動神主牌撞2000萬法拉利！　車主霸氣：賠800就好

▲移動神主牌擦撞千萬法拉利。（圖／翻攝《點時新聞》）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸一名老翁駕駛代步車違規穿越馬路，不慎與一輛法拉利超跑發生擦撞，雙方就在馬路中央議論起來，但法拉利車主很快表示不想追究，只讓對方賠了190元人民幣（約新台幣832元）了事。這起「移動神主牌撞千萬名駒」意外也引起微博網友熱議。

綜合陸媒報導，事件發生於上海，一名老翁15日駕駛代步車壓線闖紅燈，導致與綠燈直行的法拉利發生擦撞，影片可見法拉利左側後照鏡邊緣烤漆被刮得深，連底漆都被刮掉。

雙方下車協商，車主表示該輛法拉利入手價為人民幣450萬元（約新台幣1972萬元），但不想跟老翁追究，最終只索賠人民幣190元，「不想追究了，補點漆就好，自己修一下就好。」

車主的淡定態度引起微博網友熱議，「車主也是很大氣嘛，要不怎麼開法拉利」、「富而仁的車主，祝福你平安健康」、「這事明顯是老頭的不對，法拉利車主為人真大氣。」

不過也有人認為，儘管車主不追究，卻可能縱容了不適合上路的三寶，「老頭回去不會到處跟人說被訛（騙）了190吧」、「有的老人不看紅綠燈，不看路」、「這種撞了還想跑的，就不該對他這麼寬容」、「老頭樂不嚴管、不制裁，那就是縱容。」

對此，陸媒《點時新聞》也發起「如何看待城市老年代步車」投票，超過1.6萬名網友參與，其中近4成網友選擇「全面禁止」，也有網友留言表示，應從源頭禁止生產老年代步車，不能只阻止上路卻不阻止生產，不過也有人說這樣可能剝奪其他真正需要的老年人的需求。