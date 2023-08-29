陸男嗑24粒「頭孢藥物」治療甲溝炎　當晚狂腹瀉進急診

▲男子一天吃下24粒頭孢藥物。（圖／翻攝自澎湃新聞）



記者林郁婷／綜合報導

上海一名男子日前因甲溝炎就醫，聽從醫生指示，吃了24粒頭孢藥物後，竟開始腹瀉，送醫檢查原因為頭孢食用過量。對此，上海閔行區中心醫院表示，醫生操作失誤，開立的處方籤未經審核就發放，目前已聯繫患者進行複查。

據《澎湃新聞》報導，湯姓男子罹患甲溝炎，按醫生的處方服用藥物，每6小時吃12粒頭孢， 一天總共需要吃2次，每粒頭孢為0.25克，他一共吃了24粒，當天晚上就開始腹瀉，最後受不了被送入急診。

急診室醫生指出，患者是因食用頭孢過量才導致腹瀉，「24粒是人體最大食用限量」；湯男經過治療後已康復出院，他也向相關部門投訴醫院。

▲男子當天晚上腹瀉送急診。（圖／翻攝自澎湃新聞）



對此，上海閔行區中心醫院工作人員表示，醫生存在操作失誤，所開立的處方未經嚴格審核就發放，導致患者食用過量藥物，目前已聯繫到當事人，提供後續的複診檢查以及賠償。

據了解，頭孢全名為頭孢菌素（cephalosporins），屬於一種廣效型抗生素，經常用來治療細菌感染，常見副作用有腹瀉、反胃、皮疹及電解質不平衡等等。

甲溝炎又稱為「凍甲」，可能感染原因有指甲剪太短，或是穿到設計不良的鞋子，使得指甲下面的肉往上增生，當指甲往前生長的時候，就會刺入指頭肉裡面，進而導致受傷發炎。