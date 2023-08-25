宣布禁日水產後「上海日料店湧人潮」　一窩瘋搶點生魚片

▲上海日本料理店驚現顧客搶吃生魚片。（圖／CFP）



記者林郁婷／綜合報導

中國政府宣布24日起暫停進口原產地為日本的水產品後，當天日本料理店的客流量卻大增。上海餐飲業者透露，特別是選擇吃鮭魚和鮪魚刺身的客人數量翻倍，背後原因可能是，擔心日後很難再吃到安全的日本料理，因此現在先多吃一點。

據《第一財經日報》報導，日本料理店消費者張姓女子證實這個猜測，她表示，當天看了有關日本排放核廢水的新聞，擔心未來的海產品受影響，決定趁現在還安全的時候來吃。

目前各大零售商通路停止採購日本鮪魚，日本水產的占比也不高，另外，對餐廳而言，即使不從日本進口，同樣也能找到新的供應商，因為不管什麼價位的日本料理店，對日本食材的依賴程度都不高。

▲大陸日料店將不再從日本進口食材。（圖／CFP）



價位偏低，人均消費428元（人民幣，下同，約新台幣1871元）的「青山瀾」員工指出，過去很多食材由日本進口，像是海膽和鮪魚，但現在海膽將改從北韓進口，鮪魚則是要從西班牙進口，「口感可能稍微有一點點區別，價格暫時不會有變化，因為現在這些產品的進貨價也都挺貴的。」

另一間價位中等，人均消費1029元（約新台幣4499元）的「一樽」員工表示，在海關總署公布政策前，店裡有一半食材來自日本，不過未來將改進口波士頓的藍鰭鮪魚。

人均消費2000元（約新台幣8744元），位於上海的高價日本料理「Omakase」老闆提到，這項政策對以生食為主的壽司店影響很大，但福建、山東、海南等地的海鮮食材都可以是替代品，「我們對於更換供應商倒是提前就有準備」。

▲日料店主動說明海鮮來源。（圖／翻攝自第一財經日報）



一間名為「小林刺身」的日料店更是提早製作海報，告知顧客海鮮從哪裡來，例如北極貝、牡丹蝦來自加拿大，甜蝦來自俄羅斯，鮭魚、鮪魚分別來自挪威和澳洲，海膽、赤貝和貝柱則全部來自大連。

知名通路商百聯、大潤發、盒馬、羅森和永輝皆表示，目前日本的水產進口比例不高，主要集中在藍鰭鮪魚；然而一位資深零售採購人士也指出，藍鰭鮪魚來自日本，大部分的超商為安全著想，2個月前就已經暫停進口，因此目前零售通路上並沒有很多日本海產。