　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

宣布禁日水產後「上海日料店湧人潮」　一窩瘋搶點生魚片

▲香港餐廳及超市內販售的生魚片料理。（圖／CFP）

▲上海日本料理店驚現顧客搶吃生魚片。（圖／CFP）

記者林郁婷／綜合報導

中國政府宣布24日起暫停進口原產地為日本的水產品後，當天日本料理店的客流量卻大增。上海餐飲業者透露，特別是選擇吃鮭魚和鮪魚刺身的客人數量翻倍，背後原因可能是，擔心日後很難再吃到安全的日本料理，因此現在先多吃一點。

據《第一財經日報》報導，日本料理店消費者張姓女子證實這個猜測，她表示，當天看了有關日本排放核廢水的新聞，擔心未來的海產品受影響，決定趁現在還安全的時候來吃。

目前各大零售商通路停止採購日本鮪魚，日本水產的占比也不高，另外，對餐廳而言，即使不從日本進口，同樣也能找到新的供應商，因為不管什麼價位的日本料理店，對日本食材的依賴程度都不高。

▲香港餐廳及超市內販售的生魚片料理。（圖／CFP）

▲大陸日料店將不再從日本進口食材。（圖／CFP）

價位偏低，人均消費428元（人民幣，下同，約新台幣1871元）的「青山瀾」員工指出，過去很多食材由日本進口，像是海膽和鮪魚，但現在海膽將改從北韓進口，鮪魚則是要從西班牙進口，「口感可能稍微有一點點區別，價格暫時不會有變化，因為現在這些產品的進貨價也都挺貴的。」

另一間價位中等，人均消費1029元（約新台幣4499元）的「一樽」員工表示，在海關總署公布政策前，店裡有一半食材來自日本，不過未來將改進口波士頓的藍鰭鮪魚。

人均消費2000元（約新台幣8744元），位於上海的高價日本料理「Omakase」老闆提到，這項政策對以生食為主的壽司店影響很大，但福建、山東、海南等地的海鮮食材都可以是替代品，「我們對於更換供應商倒是提前就有準備」。

▲▼日料店主動說明海鮮來源。（圖／翻攝自第一財經日報）

▲日料店主動說明海鮮來源。（圖／翻攝自第一財經日報）

一間名為「小林刺身」的日料店更是提早製作海報，告知顧客海鮮從哪裡來，例如北極貝、牡丹蝦來自加拿大，甜蝦來自俄羅斯，鮭魚、鮪魚分別來自挪威和澳洲，海膽、赤貝和貝柱則全部來自大連。

知名通路商百聯、大潤發、盒馬、羅森和永輝皆表示，目前日本的水產進口比例不高，主要集中在藍鰭鮪魚；然而一位資深零售採購人士也指出，藍鰭鮪魚來自日本，大部分的超商為安全著想，2個月前就已經暫停進口，因此目前零售通路上並沒有很多日本海產。

ET快訊
泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神　生意火爆漲價1倍
快訊／國1高架「遊覽車火燒車」！　人員急逃命　
28歲女抽脂隆乳　抽筋、全身躁動死亡
搭飛機前要先「量體重」！下周搭大韓航空須注意
快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」
豪勁慘遭球迷出征「滾出台灣，婊子」　老婆怒了
麥當勞女店員遭潑飲料！　畫面曝光
快訊／WWE冠軍猝死！　享年36歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

恢復陸客團日限2千人赴台　許舒博：遠遠不夠，要開大門走大路！

核廢水排海「鹽」被搶空！有人一次買90包　中鹽：正加班加點生產

「台獨與和平水火不容」　張志軍：兩岸心聲和平發展、交流合作

宣布禁日水產後「上海日料店湧人潮」　一窩瘋搶點生魚片

深圳房產開發商破產　告示牌「用心服務 用愛溝通」買家氣炸控訴

即將結束金磚之旅　習近平：投100億美元推「全球發展倡議」

解放軍年度二次徵兵啟動　國防動員部長：打仗需要什麼兵就徵什麼兵

大陸百大房企又「爆雷」！ 　方圓地產3.4億美元境外債逾期

美又宣布對台軍售　國台辦：搞「台獨」分裂活動，換不來安全

陸委會有條件恢復陸客團　許舒博：先開有直航的省市才有效益

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

賴品妤受訪突尖叫「你為什麼要推我」！衝突畫面曝光

瓦格納首腦普里格津墜機亡　拜登：不意外！懷疑幕後黑手是普丁

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

恢復陸客團日限2千人赴台　許舒博：遠遠不夠，要開大門走大路！

核廢水排海「鹽」被搶空！有人一次買90包　中鹽：正加班加點生產

「台獨與和平水火不容」　張志軍：兩岸心聲和平發展、交流合作

宣布禁日水產後「上海日料店湧人潮」　一窩瘋搶點生魚片

深圳房產開發商破產　告示牌「用心服務 用愛溝通」買家氣炸控訴

即將結束金磚之旅　習近平：投100億美元推「全球發展倡議」

解放軍年度二次徵兵啟動　國防動員部長：打仗需要什麼兵就徵什麼兵

大陸百大房企又「爆雷」！ 　方圓地產3.4億美元境外債逾期

美又宣布對台軍售　國台辦：搞「台獨」分裂活動，換不來安全

陸委會有條件恢復陸客團　許舒博：先開有直航的省市才有效益

王陽明爆婚變9天「知道你們在等」行蹤曝光！8年婚姻現況…網看IG全懂了

媽媽要嫁有錢男...兒秒遭綁架勒贖30萬　未來繼父報警揭傷心真相

台越情侶經營KTV兼賣毒「限動狂宣傳」　警逮11人抄748包毒咖啡

餅皮、紙包飯免費升級！　速食店超夯「1公尺派對巨飽盒」回來了

數位部推政府專用短碼簡訊平台「111」　預計9月啟用

iPhone 15 Pro全新渲染圖曝光　「泰坦灰」新色代替金色

Volvo「首款大空間MPV」即將登場！對手鎖定LEXUS LM、TOYOTA阿法

明道大學退場「教師喊救」！教團批為時已晚：無法起死回生

詭異觸手伸出地表？她見「噁臭肉色」竟嗨翻　驚人真身曝光

美食-KY上半年賺贏去年全年　股價衝漲停

松鼠吃播！狂嗑森林大蘑菇　超呆眼神直盯鏡頭萌翻網❤️

大陸熱門新聞

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」

「150公斤新娘」被抬進婚禮！新郎表情瞬變

女兒失蹤17年　再見面時竟是「對街鄰居」

解放軍年度二次徵兵啟動 國防動員部長：打仗需要什麼兵就徵什麼兵

陸網紅疑遭綁架施虐　營救商會揭真相

中國千人計畫改名重來　招半導體精英

老人誤將8萬元禮服當垃圾丟掉　店員急壞！

大陸百大房企爆雷！ 　方圓地產3.4億美元境外債逾期

美又宣布對台軍售　國台辦：堅決反對！

翻譯被擋！習近平進場頻回頭　面露迷茫

陸多地微信群瘋傳「囤鹽」貨架掃空 超市人員：無須過度恐慌

大陸海關宣布：今起全面暫停日本水產品輸入

恢復陸客團有但書　許舒博：別搞小動作

中國禁日本水產　餐廳紛紛避險調整貨源

更多熱門

相關新聞

日本各部門嚴陣以待 密切監測核處理水放射物質含量

日本各部門嚴陣以待 密切監測核處理水放射物質含量

日本福島第一核電廠的核處理水今天開始排放入海，政府及東電等在周邊海域貫徹監測氚濃度等措施，並與國際原子能總署合作，盼提高透明度盡全力降低不實訊息及謠言所造成損害。

中國禁日本水產 日相：要求中方立即撤禁令

中國禁日本水產 日相：要求中方立即撤禁令

中國禁日本水產　餐廳紛紛避險調整貨源

中國禁日本水產　餐廳紛紛避險調整貨源

陸多地微信群瘋傳「囤鹽」貨架掃空 超市人員：無須過度恐慌

陸多地微信群瘋傳「囤鹽」貨架掃空 超市人員：無須過度恐慌

烏合麒麟新作諷日排核廢水 「醜陋怪獸」穿武士鎧背上兩顆原子彈

烏合麒麟新作諷日排核廢水 「醜陋怪獸」穿武士鎧背上兩顆原子彈

關鍵字：

日本核廢水海產生魚片鮪魚日本料理上海

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

即／奧迪妹撞死人　同名FB帳號發171字道歉

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

Yuri爆熱戀「首露臉被拍」春風反應超真實

即／新北建案工安意外　清潔工15樓失足墜落亡　

最美牙醫脫了！「隱系身材」讓粉絲嗨翻

奧迪妹「IG連發擔心車」　1原因車拿不回來了

《木曜4》6人再合體！「感性告白」全是洋蔥

年末桃花運旺、最有機會脫單4大星座

蘇拉可能成「穿心颱」登陸　下週三最近台灣

新竹棒球場承包商：契約是國產車不能要求進口車等級

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面