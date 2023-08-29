嘉義市治安會報　黃敏惠表揚防詐有功民眾

▲▼ 嘉義市治安會報，市長黃敏惠特別於會報開始前表揚嘉義市攔阻詐欺有功市民。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



統計112年6、7月份嘉義市金融機構、當舖成功攔阻詐騙計48件、總金額達3,261萬餘元，到場受獎人員計12名，市長黃敏惠逐一頒發感謝狀及禮品致贈到場的受獎人。

7月份時，運將載到1名西裝筆挺、胸前掛著識別證，看似商務人士的男子，沿途都在講電話且多次臨停進出超商，疑似詐騙車手，待乘客下車後立即撥打110報警，員警趕赴現場逮捕年僅22歲車手，當場查扣剛騙來的新臺幣（下同）200萬元現金。

還有1名受獎市民是嘉義市某當舖負責人，6月份時遇有民眾到當舖欲以物品、房屋權狀等典當抵押借款，瞭解借款原因後認為可能遭詐騙，立即通報轄區派出所員警到場，成功攔阻3位市民遭詐騙，攔阻金額計115萬元。

另統計112年迄今，通報警方攔阻民眾遭詐騙提（匯）款件數達20件以上，由中國信託商業銀行嘉義分行搶得頭香，該分行攔阻總金額達1,030萬餘元，十分難能可貴，黃敏惠特別頒發反詐有功證書及警察大白熊玩偶給分行經理楊友欽，感謝中國信託商業銀行嘉義分行全體行員的努力，將市民的血汗錢[攬牢牢]。

黃敏惠表示，打擊犯罪交給警察，但預防犯罪需要大家一起幫忙，只要有心、每個人都可以成為我們的神隊友，反詐零死角、全嘉一起來！