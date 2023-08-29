搭乘人數大減明年停駛　台東末班返鄉專車...8／31零時開賣　

▲台東縣政府表示，中秋返鄉專車8/31零時開賣。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

中秋節將至，今年台東縣政府主辦的中秋返鄉專車，預計於8月31日凌晨開賣，另由於城際列車EMU3000型的投入，大幅增加每趟次列車的座位數，且在EMU3000列車加入服務後，縣府自辦專車售票率由過往的9成5降至7成，因此縣府決定自今年中秋節返鄉、返工專車後，將停辦「台東縣返鄉專車服務」，回歸台鐵局辦理鐵路輸運作業。

台東縣政府表示，112年中秋節返鄉專車票，於台鐵購票系統之銷售時間訂於8月31日零時開放訂票，此次返鄉專車台鐵將提供樹林至台東1列車次，以及中秋節後返工專車台東到樹林1列車次，每列車372座位。返鄉專車（樹林至台東）為9月28日17:38普悠瑪6178車次；返工專車（台東至樹林）為10月1日15:00普悠瑪6177車次，台鐵購票系統將於112年8月31日零時開放訂票。

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凡國民身分證字號為V開頭、設籍台東縣或上開兩者之配偶及直系血親一親等之鄉親，凡符合上述其中一項即具備購票資格，且為維護訂票公平性及旅客權益，預訂車票於車站窗口取票時，請攜帶訂票人身分證明文件正本，以備台鐵局人員核對、查驗。

縣府交通及觀光發展處指出，為解決縣民年節返鄉一票難求的問題，縣府自97年起編列預算，向台鐵包列專車提供民眾服務。但由於台鐵自110年底城際列車EMU3000型投入服務，此列車單一列次增加153個座位數，相較於以往普悠瑪號或太魯閣號列車，增加約45%的座位，已將近有半台普悠瑪列車的運能，大幅提升東部幹線運能。而且在EMU3000列車加入服務後，縣府自辦專車售票率更降至7成，可見民眾逐漸回歸台鐵主線營運列車搭乘，因此經縣府評估成本與服務考量，決定明年起停辦「台東縣返鄉專車服務」。

另外提醒民眾，「台東縣政府年節返鄉專車」即將於112年中秋節後落幕，未來不再辦理各年節返鄉專車服務，歡迎欲搭乘末代專車的鄉親把握機會及早訂票。