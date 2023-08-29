台東球棒哥紅到國外身分曝光！臉書一度關閉　反控外籍男比中指

記者黃翊婷／綜合報導

一名外籍男子來台觀光期間，在台東與張姓男子發生行車糾紛，對方竟攔車揮舞球棒警告，事後他在論壇Reddit公開此事，掀起國內外網友熱議。有眼尖網友發現張男的臉書帳號，該帳號疑似一度關閉，他自稱已婚、現居台東，而且他上個月15日才剛PO文分享愛車照，如今卻因為行車糾紛與外籍男子互告，全案已移送檢方偵辦。

▲張男朝騎士揮舞球棒。（圖／翻攝自Facebook／通勤者之歌）

該名外籍男子在論壇Reddit上提到，他從台東騎車到花蓮，當時一台皮卡車不斷靠近，於是按喇叭提醒，沒想到對方竟火大攔車，還揮舞球棒作勢攻擊，整個過程都被他錄了下來，「這舉動在台灣是正常的嗎？我第一次在這遇到有路怒症的，警察說我們沒做錯什麼，難不成我們應該騎到人行道，把路讓給他嗎？對不起……我無言亂語了，說實話我很震驚。」

文章公開之後掀起國內外網友熱議，還有網友在臉書「爆怨2公社」發文，表示自己意外發現張男的臉書，「謝謝發哥！讓全世界看到台灣的優秀棒球隊！」其他網友見狀也紛紛留言批評，「國外開皮卡的通常是硬漢，台灣開皮卡的常常是阿猴」、「這下真的光榮了」、「丟臉丟到國外去」；不過，也有部分網友認為，這件事情雙方態度其實都不好，兩邊都有問題。

▼▲網友發現張男的臉書。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

進一步比對臉書內容，發現該帳號用戶自稱已婚、現居台東，7月15日才PO文分享愛車照片，車牌號碼與Reddit公開的影片車輛車牌一致。有網友表示該帳號事後一度關閉，但29日一早查看，目前仍可正常瀏覽。

台東警方表示，這起行車糾紛發生在27日下午1時50分左右，張男駕駛汽車與騎乘機車的外籍男子因為超車問題起爭執，憤而揮舞球棒示威，事後2人皆被帶回警局，外籍男子控告張男意圖攻擊、涉嫌妨害自由，張男也控告外籍男子比中指、涉嫌公然侮辱，全案將移交台東地檢署偵辦。

▼網友留言大多不挺張男。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）