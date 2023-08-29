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社會 社會焦點 保障人權

獨／外國客遊花東遇「+9球棒隊」　反遭控先比中指！同行女出聲了

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲外國遊客騎車遊台東，於到皮卡駕駛攔車，對方還拿球棒下車揮舞。（圖／民眾提供）

記者劉人豪／台北報導

一名25歲外國遊客來台觀光，27日下午2時許，騎車行經台東桂林南路時，遇到皮卡攔車，駕駛張姓男子還拿球棒下車揮舞警告，嚇得他上Reddit發文揭露此事，而張男也指控是外國遊客比中指在先。與外國遊客同行的女性友人指出，張男要對外國遊客提告，讓她無奈表示，如果對方要提告的話，也會提供影片指控對方有逼車以及恐嚇的行為。

該名外國遊客在論壇Reddit上發文指出，他們從台東騎車到花蓮時，一台皮卡不斷靠近，他們只不過是按喇叭提醒，對方竟火大攔車，還揮舞球棒作勢攻擊，「這舉動在台灣是正常的嗎？我第一次在這遇到有路怒症的，警察說我們沒做錯什麼，難不成我們應該騎到人行道，把路讓給他嗎？對不起...我無言亂語了，說實話我很震驚。」

而皮卡駕駛張男則控訴，是該名外國遊客先比中指「給你按喇叭了還不讓人？外國人很大？」，「可以比Fxxk you嗎？」

《ETtoday新聞雲》電訪與外國遊客同行的台灣25歲女友人，她表示當時她跟外國友人各騎一台機車，行經桂林南路時，後方一台皮卡就疾駛而來，「我們騎在外車道，騎在那邊應該沒有問題」，不過皮卡好像趕時間，「我有讓他，但對方貼我朋友的車，沒有辦法超車，就按喇叭」，而外國友人對逼車行為很生氣，就反按喇叭，沒想到皮卡切到外國友人前面，在慢車道停下來，開車門拿球棒要打人的感覺，她驚覺不妙就直接打電話叫警察過來。

女友人說，「當時對方有情緒失控，還揮舞球棒」，會找警察來也是希望能起到嚇阻作用，讓張男沒辦法出手傷人，畢竟第一次遇到這種狀況，也不知道怎麼處理，而在等警方前來途中，張男把球棒拿回去車上放，然後跟她的外國友人吵架。

女友人表示，後來有去警局報案，當下是決定不提告，沒想到張男說雙方爭吵途中，外國友人有比中指，所以要告外國友人侮辱。女友人強調，她們有全程的行車紀錄器，如果對方要提告的話，也會提供影片指控對方有逼車以及恐嚇的行為。

據了解，台東警方表示，持球棒的張男涉嫌妨害自由，而外籍男子則出現公然侮辱行為，全案皆移送台東地檢署偵辦。

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