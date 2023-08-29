花東「+9球棒隊」逼車畫面曝！拿球棒嗆外國客XXX：你嗶什麼

記者劉人豪／台北報導

一名外國男遊客來台觀光，27日騎車行經台東桂林南路時，與張姓男子發生行車糾紛，張男還拿球棒下車揮舞警告，嚇得他上Reddit發文揭露此事，張男則是指控是外國遊客比中指在先，而事發當時的機車行車紀錄器影片也在今天曝光。

▲外國男遊客台東遇到球棒隊，行車紀錄器影片曝光。（圖／民眾提供）

從行車紀錄器影片可看到，男遊客一路行駛在外線道，隨後一輛皮卡從內線道要切到外線道，男遊客見狀按喇叭，之後駕駛張男疑似不滿，將車停下後拿球棒下車，對男遊客嗆「你嗶什麼，你剛剛嗶什麼，XXX」，並指控男遊客比中指，繼續飆髒話。

▲皮卡突然急切到外車道後煞停。（圖／民眾提供）

男遊客發文表示，從墾丁到花蓮的途中，遇到揮舞球棒的張男，張男不僅跟在他們後面還按喇叭，張男超車後煞停，下車拿球棒指著他的臉，讓他感到相當驚恐，不過仍稱讚「但台灣的美仍然存在」。

與男遊客同行的台灣25歲女友人指出，「我們騎在外車道，騎在那邊應該沒有問題」，不過張男好像趕時間，「我有讓他，但對方貼我朋友的車，沒有辦法超車，就按喇叭」，沒想到皮卡切到前方急煞，張男開車門拿球棒作勢要打人，她驚覺不妙就直接打電話叫警察過來。

▲與外國遊客同行女友人見狀立刻打電話報警。（圖／民眾提供）

女友人表示，後來有去警局報案，當下是決定不提告，沒想到張男說雙方爭吵途中，外國友人有比中指，所以要告外國友人侮辱。女友人強調，她們有全程的行車紀錄器，如果對方要提告的話，也會提供影片指控對方有逼車以及恐嚇的行為。

而皮卡駕駛張男則控訴，是該名外國遊客先比中指「給你按喇叭了還不讓人？外國人很大？」，「可以比Fxxk you嗎？」

據了解，台東警方表示，持球棒的張男涉嫌妨害自由，而外籍男子則出現公然侮辱行為，全案皆移送台東地檢署偵辦。