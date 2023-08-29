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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營支持者不該幫郭台銘連署？　他提四點原因：違反公平競爭精神

▲▼鴻海創辦人郭台銘主流民意大聯盟記者會中宣布，將以獨立參選人身分展開聯署參選總統，並由黃士修擔任發言人一職。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘宣布以獨立參選人身分展開聯署參選總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海集團董事長郭台銘28日宣佈獨立參選2024總統，目前估計需要28萬9667份連署書。不過，對於民進黨支持者是否要加入連署行動，作家苦苓29日提出「四點」不該幫郭台銘連署的原因，認為「若連署卻又不把票投給他，是『打假球』，違反公平競爭的精神」。

根據《總統副總統選舉罷免法》規定，法定連署門檻為最近一次立法委員選舉選舉人總數1.5%，而在2020年立委選舉時，共1931萬1105選舉人數，因此，郭台銘想成功參選，須經中選會審核後，連署人達28萬9667才可登記。

針對有多位民進黨公職都接到支持者電話，詢問要去哪裡參與連署？民進黨發言人張志豪兩度發布聲明表示，郭台銘宣布參選是國民黨家務事，民進黨立場很清楚，就是不涉入；民進黨立委林俊憲也表態要支持者不要介入。

此外，苦苓也提出「四點」不該幫忙的原因：首先，連署若洩漏個資給敵￼方，誰知道落到牛鬼蛇神手裡，會被拿來幹什麼？第二，連署郭台銘參選，但又不投票給他，等於「打假球」，違反公平競爭的精神。第三，如果被抓到確實是綠營的人去連署，郭台銘會被大肆攻擊，反而害了他。第四，不管是三腳督或四腳督，賴清德都會贏，顧好立委席次更重要。

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