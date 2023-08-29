批郭台銘記者會給人印象財大氣粗　黃越綏嘆：他不懂隔行如隔山

▲黃越綏認為，郭台銘在記者會給人的印象就是財大氣粗。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘28日召開「主流民意大聯盟」記者會，正式宣布以連署方式獨立參選2024總統大選，未來在野陣營如何整合備受關注。作家黃越綏29日就在臉書表示，郭台銘自詡非綠整合非他莫屬，並調侃侯柯兩人喝咖啡、他喝奶茶，這場記者會給人的印象就是財大氣粗，而事實上他只是個財團的企業經營者，完全不知道隔行如隔山。

黃越綏指出，郭台銘終於宣布要參加2024年的總統大選，可惜記者會的表現不但差強人意，簡直是處處見拙，2549字的聲明除了一再強調參選的目的外，完全了無新意。此外，「豬隊友」前衛生署長楊志良的嚴重失言，簡直令人錯愕與鄙視，居然可以說出，台灣暴力事件頻傳以及生育率下降的原因，都是因為無法修理總統蔡英文，導致情緒轉移的謬思，完全是斯文掃地、人格破產。

針對參選後是否會怕中國報復鴻海，郭台銘稱完全無所謂，黃越綏認為，這種不在乎80萬股民的利己行為，實在太不負責任；至於非綠大聯盟候選人的整合，郭台銘更大言不慚地自詡非自己莫屬，並調侃國民黨參選人侯友宜跟民眾黨參選人柯文哲喝咖啡、他喝奶茶，財大氣粗就是這場記者會上，他給人的印象。

黃越綏直言，事實上郭台銘只是個財團的企業經營者，完全不知道隔行如隔山，以及政治的意義與價值，而且也還沒有親身領教到政治人物，人前人後的虛偽嘴臉和背叛的現實。

此外，黃越綏提到，雖然需要29萬份的連署，才有參選的資格，但這方面應該不會有問題，因為部分民進黨的支持者一定會協助完成，可屆時若因民調差，想退選的理由或下台階也已被堵住了。

黃越綏最後強調，事實證明在野黨團結都未必能下架民進黨，而如今卻自亂陣腳，不但咖啡、奶茶喝不成，反而變成台灣俗諺說的「自己刣賺腹內」，但就怕結果是偷雞不著蝕把米。