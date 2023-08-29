分析／不捲入郭台銘、藍白合論調　賴清德謹守「老派紳士」3原則

▲副總統賴清德。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選，啟動連署作業後，不只有國內，連中共官媒、港媒皆戲稱是保送民進黨參選人賴清德，甚至有部分綠營支持者要幫忙郭連署；不過，綠營高層隨即定調「冷處理」。事實上，此舉無非是在藍白整合還混沌不明之際，不宜妄動，不樂見壯大郭台銘，也不輕易捲入藍白的論調與節奏，讓賴清德謹守「老派紳士」的風格，展現穩健、禮貌與承擔的三原則。

在郭台銘加入總統大選的戰局後，社會上各種評論多半認為，是保送賴清德，讓賴清德躺著選等，連中共官方媒體、港媒也有所謂北京消息人士放出，郭台銘此舉是在保送賴清德的論調。在綠營方面，基層支持者確實士氣大振，也有意要幫郭台銘連署，但綠營高層很快就定調「冷處理」，不涉入他黨家務事。

確實，在綠營評估上，郭台銘的參選或許意不在總統大位，是否參選到底還是未定之天，況且郭台銘參選記者會上的論調明確，醉翁之意在「整合」，而且是郭台銘去整合柯文哲或侯友宜，還未有自己「被整合」的味道；此外，郭台銘攪亂這一池春水，是否成為藍白整合成功的催化劑，也都混沌不明。

因此，現階段的綠營，還未能確定郭台銘的參選，是更進一步的分裂藍白，還是促使藍白的整合，唯有「冷處理」，不宜妄動，沉著以對才是上策。特別的是，在各式民調中，賴清德皆取得領先態勢，沒有必要此刻就捲入藍白系統的議題論述與選舉節奏中。

跳脫或避開藍白整合的坑，是賴清德陣營的策略。如同「戰爭與和平」的選戰主軸，此一議題確實由藍白陣營發起，而中共官方也多次公開談及的論述，而綠營的因應方式，也是不落入議題節奏中，把過去時常談論的「兩岸議題」，提升至「台海、區域間」的國際層次，強調中共軍機艦在區域間的動態，確實也造成日本、南韓、菲律賓、南海等周邊國家的困擾，中國在區域的影響，不僅止於兩岸。

總體而言，此刻的賴清德，沒有必要跟著對手在「藍白整合」、「戰爭與和平」等，由對方設定的議題中隨之起舞。相較於民眾黨參選人柯文哲頻繁失言、黨務系統染黑，郭台銘陣營的智庫成員楊志良誇張言行，以及公開要中國沒收鴻海，引起股民躁動等，或許對手的言行是新穎、創新或逗趣的，但賴清德要做的是謹守「老派紳士」的風格。

所謂「老派紳士」，雖然不若對手般有聲量或吸睛，但其魅力來自於三個原則：「穩健」、「禮貌」與「承擔」。首先，在「穩健」方面，賴清德有別於對手的不穩定，以及藍白陣營的紊亂，他必須在台海區域局勢緊張之際，展現他如何成為沈穩、不躁進、不口出狂言的國家領導人，在他日前出訪友邦、過境美國時，全程低調，確立台美共同控管風險後，確實逐步彰顯此刻的台灣，在國際、區域間所必須扮演的內斂要素。

在「禮貌」方面，賴清德必須更謹言慎行，要深知國家領導人沒有口無遮攔，甚至沒有隨意脫稿的權利，在性別議題、多元民族議題、居住正義、青年議題等，得維持既有的進步價值。至於「承擔」，因賴清德有執政包袱，這是無可避免的，不夠好、還可加強，甚至爭議問題上，賴清德可說是毫無迴避空間。