傳陸不樂見郭台銘參選　綠黨團：任何人參選不需取決中共開不開心

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

永齡基金會創辦人郭台銘28日宣佈獨立參選2024總統，而中共官媒「環球時報」、香港媒體等，認為郭台銘獨立參選，等同保送民進黨參選人賴清德，被解讀為中共並不歡迎郭台銘的參選。對此，民進黨團29日回應，郭董到底要不要參選，或是任何政黨要不要參選，不需要取決於中共開不開心，或是會不會分裂選票。

在郭台銘正式宣佈投入2024總統大選，啟動獨立參選的連署工作後，在北京的態度方面，日學者小笠原欣幸翻開中共官方媒體「環球時報」的報導發現，官媒轉發了國民黨「極度遺憾」的新聞，同時也有國民黨立委批評郭台銘「不守信用」的報導，以及引用台灣網友的評論，質疑郭台銘「風度在哪？」

該北京消息人士表示，如果郭台銘執意「獨立參選」，或在拋開國民黨的情況下與他人合作參選，造成保送「台獨」分子上台的後果，大陸方面不會無動於衷，大陸民眾也會強烈反應。

對於中方的態度，小笠原欣幸表示，僅根據這些媒體的報導，就妄下結論是危險的，不過至少中共似乎並不歡迎郭台銘的參選。

對此，民進黨團書記長莊瑞雄表示，郭董到底要不要參選，或是哪個政黨要不要參選，不用取決於中共開不開心，或是會不會分裂選票，若中國有這樣的想法，好像變成藍軍啦啦隊，這樣對國民黨也不公平。

至於工商界、藍營也看衰郭台銘連署，許智傑表示，兄弟爬山各自努力，參選是每個人的權利，國民黨跟工商界的意見也值得參考，獨立候選人要勝選難度的確很高，不過，鳳山也有一些人支持郭台銘的，不管是誰的意見，都給予尊重和祝福。

