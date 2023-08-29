生小孩怕痛「可抹潤滑液嗎」　醫師解答：世界很殘酷！一票看傻

▲有網友詢問，生小孩怕痛可否抹潤滑液？（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「這個世界一直都是殘酷的！」婦產科名醫蘇怡寧常透過臉書粉專替網友們解決疑難雜症，日前他收到一則訊息，內容提到「生小孩怕痛想要趕快讓他出來，可以抹潤滑液嗎？」而這樣的疑問，就讓他不禁直呼，「孩子，你太嫩了！」

蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」上貼出網友提問的訊息，內容提及「您好，我有個疑問想請教您，如果生小孩怕痛想要趕快讓他出來，可以抹潤滑液嗎？抱歉打擾您，真的很想知道，不好意思，謝謝」。收到訊息後，蘇怡寧便回應「想幹嘛？」

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於是該網友又補充道，「抱歉蘇醫師，我只是好奇，因為我朋友她快生了，但是她很怕痛，想說這樣的方法是有用的嗎？」蘇怡寧則回覆「沒用」。

事後蘇怡寧也在文中寫道，「孩子，你太嫩了！」或許腳底抹油會跌倒，但是在陰道抹油，並不會生得比較快，如果「這麼簡單有用，就不需要減痛分娩了，這個世界一直都是殘酷的！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我還真沒想過，再次刷新眼界」、「今天這後座力有點強」、「只能說他很為朋友著想」、「到底是要出來還是要進去」、「確定是朋友，不是本人嗎」、「這是好朋友無誤」、「羊水表示：當我空氣」、「還真的沒想過潤滑液這個問題耶」。