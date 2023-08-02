「生子送房」騙婚！婚紗照曝光…她控小開落跑：妳跟小孩我都不要

▲控台南小開騙婚，26歲蔡女挺5月孕肚決定提告詐欺，婚紗照曝光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市一名26歲蔡姓女子指控，年初透過朋友介紹，認識一名30歲營造公司小開，2人同居進而懷孕，連婚紗照都試拍、月子中心也訂好了，當時男方長輩承諾「結婚生子就送一套房」，沒想到懷孕後，男方竟留下一張卡片就突然消失，她更被準婆家掃地出門，令她大受打擊，決定提告詐欺。

懷孕5月的蔡女受訪時表示，和小開是在年初透過朋友介紹認識，雙方以結婚為前提開始交往，經過雙方討論後才迎來孩子，準婆婆因心疼兒子在她租屋處及家兩點奔波，更提出要求要蔡女搬入男方家中，不料，事後男方卻疑似毀婚，上演一齣落跑戲碼，更將她掃地出門。

蔡女表示，男方離開時完全無預警，她當天還因自己懷孕無法滿足男方性需求，與男方討論，「我沒辦法滿足你的需求，還是你要去找別人、外面的，我沒辦法滿足你的需求，2個人在一起還是要繼續生活下去啊」，孰料，男方卻突然落跑悔婚，留下一張卡片，內容寫著「我想找個沒有人認識且遙遠的地方安靜的離開」，並向男方家人宣稱要去自殺，接著便神隱。

蔡女當下十分難過，甚至挺著孕肚騎車外出，到男方可能出現的地方「找他找了快2小時」，也努力聯繫男方周遭的親友，但卻遭封鎖，男方媽媽還對她口出惡言，「如果我兒子有個三長兩短，我不會放過你跟你全家」。她質疑，事發後男方家人對於男方突然的離開沒有問原因，卻直接將她趕走，根本就是「全家預謀的」。

事後蔡女終於聯繫上男方，但對方說詞反覆，一下說會讓她住月子中心、會負責，一下又說要問媽媽的意見，一下更乾脆直接退掉月子中心，最後對方更直接不演了，「妳跟小孩，我都不要了」，令她心碎不已。

提到孩子，蔡女無奈表示，會將孩子生下來，因為這是毫無預警的。她氣憤表示，男方在她已經無法拿掉孩子的狀況下預謀離開，實在太過分了，根本就是欺騙，決定提告詐欺，希望男方能夠負起該負的責任。

▲台南小開3月間還甜蜜稱呼蔡女「老婆」，轉頭卻落跑悔婚，向蔡女稱「妳跟小孩我都不要了」。（圖／記者林東良翻攝，下同）