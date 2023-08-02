　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「生子送房」騙婚！婚紗照曝光…她控小開落跑：妳跟小孩我都不要

▲控台南小開騙婚，26歲蔡女挺5月孕肚決定提告詐欺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲控台南小開騙婚，26歲蔡女挺5月孕肚決定提告詐欺，婚紗照曝光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市一名26歲蔡姓女子指控，年初透過朋友介紹，認識一名30歲營造公司小開，2人同居進而懷孕，連婚紗照都試拍、月子中心也訂好了，當時男方長輩承諾「結婚生子就送一套房」，沒想到懷孕後，男方竟留下一張卡片就突然消失，她更被準婆家掃地出門，令她大受打擊，決定提告詐欺。

懷孕5月的蔡女受訪時表示，和小開是在年初透過朋友介紹認識，雙方以結婚為前提開始交往，經過雙方討論後才迎來孩子，準婆婆因心疼兒子在她租屋處及家兩點奔波，更提出要求要蔡女搬入男方家中，不料，事後男方卻疑似毀婚，上演一齣落跑戲碼，更將她掃地出門。

蔡女表示，男方離開時完全無預警，她當天還因自己懷孕無法滿足男方性需求，與男方討論，「我沒辦法滿足你的需求，還是你要去找別人、外面的，我沒辦法滿足你的需求，2個人在一起還是要繼續生活下去啊」，孰料，男方卻突然落跑悔婚，留下一張卡片，內容寫著「我想找個沒有人認識且遙遠的地方安靜的離開」，並向男方家人宣稱要去自殺，接著便神隱。

▲控台南小開騙婚，26歲蔡女挺5月孕肚決定提告詐欺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡女當下十分難過，甚至挺著孕肚騎車外出，到男方可能出現的地方「找他找了快2小時」，也努力聯繫男方周遭的親友，但卻遭封鎖，男方媽媽還對她口出惡言，「如果我兒子有個三長兩短，我不會放過你跟你全家」。她質疑，事發後男方家人對於男方突然的離開沒有問原因，卻直接將她趕走，根本就是「全家預謀的」。

事後蔡女終於聯繫上男方，但對方說詞反覆，一下說會讓她住月子中心、會負責，一下又說要問媽媽的意見，一下更乾脆直接退掉月子中心，最後對方更直接不演了，「妳跟小孩，我都不要了」，令她心碎不已。

提到孩子，蔡女無奈表示，會將孩子生下來，因為這是毫無預警的。她氣憤表示，男方在她已經無法拿掉孩子的狀況下預謀離開，實在太過分了，根本就是欺騙，決定提告詐欺，希望男方能夠負起該負的責任。

▲控台南小開騙婚，26歲蔡女挺5月孕肚決定提告詐欺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南小開3月間還甜蜜稱呼蔡女「老婆」，轉頭卻落跑悔婚，向蔡女稱「妳跟小孩我都不要了」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
快訊／有機會放颱風假？　蔣萬安、張善政回應了
LIVE／搜索NONO！涉性騷多人檢方出手　颱風假有望？估傍
陳子玄兒「失去意識」送醫　心碎簽放棄急救書
LIVE／5縣市颱風假機率高　氣象局最新說明
快訊／多名受害女提告！NONO到案已完成偵訊
幫男友下藥！　害閨蜜遭凌虐12小時
《星光》歌手腦中風！　緊急送醫「險成植物人」
花蓮餐廳「一碗碗剩飯」倒飯鍋　店家急喊：是廚餘！全場噴爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

卡努逼近！估雨量直逼400毫米　太魯閣國家公園全面禁止進入

台中獨居男沒回應！警急破門找人　驚見他「正面朝下」重摔倒地

台東警酒後失控狂揍同事！高層疑下封口令　他全身傷還被調走

快訊／有多名受害女子提告！婦幼隊傳喚NONO到案　已完成偵訊

卡努颱風來襲！蘭嶼綠島千名遊客急撤　午後往返船班全停

山老鼠狠挖慘照曝！林業署邀檢警移考察　山林傷痕令人心痛

「生子送房」騙婚！婚紗照曝光…她控小開落跑：妳跟小孩我都不要

彫博認了抽K反擊餵毒要講證據　含冤保母：沒有看也不想看

殲滅25人詐團！上班族遭騙650萬　首腦7道防火牆自保...2年終被逮

交易變成下藥性侵！淫房仲丟6千想落跑被逮身上還22顆藥

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

發海警！卡努變肥拚中颱上限　「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警

慈妹加持劉俊豪敲安打　告白「我愛你」閃瞎全場

卡努逼近！估雨量直逼400毫米　太魯閣國家公園全面禁止進入

台中獨居男沒回應！警急破門找人　驚見他「正面朝下」重摔倒地

台東警酒後失控狂揍同事！高層疑下封口令　他全身傷還被調走

快訊／有多名受害女子提告！婦幼隊傳喚NONO到案　已完成偵訊

卡努颱風來襲！蘭嶼綠島千名遊客急撤　午後往返船班全停

山老鼠狠挖慘照曝！林業署邀檢警移考察　山林傷痕令人心痛

「生子送房」騙婚！婚紗照曝光…她控小開落跑：妳跟小孩我都不要

彫博認了抽K反擊餵毒要講證據　含冤保母：沒有看也不想看

殲滅25人詐團！上班族遭騙650萬　首腦7道防火牆自保...2年終被逮

交易變成下藥性侵！淫房仲丟6千想落跑被逮身上還22顆藥

吳克群邀頑童MJ116跳舞「無情被拒」　結局曝光網全笑翻！

NONO神隱45天送北檢！「吹哨人」小紅老師5字回應　網：遲來的公道

陸擬升級網路「青少年模式」　新版「未成年人模式」將三方聯動

園區陸龜便秘！獸醫「放3根姊夫」震動10分鐘　治療畫面曝光

李玟2繼女爆「嘻皮笑臉進靈堂」！照片瘋傳網罵翻　2細節揭真相

紐約「汽車衝撞路人」至少10傷　逆向開上人行道遭民眾制伏

北北基宜可能全納「陸警範圍」　嚴防豪雨彈！明夜卡努離台最近

基北北桃有機會放颱風假！蔣萬安喊優先考量市民　張善政：4市雨量不小

試・開箱／不買Lady Dior也有刺繡藤格紋！超美霧黑氣墊粉盒絕對要收

林盛恩小聯盟初登場！鄧愷威狂飆12K刷本季新高

社會熱門新聞

即／NONO捲性侵「今赴北市婦幼隊偵訊」！1030移送北檢

南橫路基流失　埡口至向陽封閉3個月

即／基隆汽機車擦撞！女騎士遭拖行10公尺不治

彫博認了抽K！不捨愛女「骨灰還留房間」

即／阿嬤找不到乖孫！屏東8歲童墜魚塭亡

26歲女駕駛拋飛國道　遭後車輾斃　

新北男打死妻爆內幕！女廟公、大舅子也動手

台南善化男深夜頭部中彈　濺血陳屍車內

台東「湯杓超人」打掉歹徒武器！影片紅到韓國

警局推視訊報案App　卻因員警太帥大歪樓

快訊／多名受害女子提告！NONO到案已完成偵訊

即／林口PChome倉庫大火全面燃燒

生子就送房！她挺孕肚控「台南小開騙婚落跑」　離別信曝光

男友看上閨蜜　少年幫下藥害她遭虐

更多熱門

相關新聞

生子就送房！她挺孕肚控「台南小開騙婚落跑」　離別信曝光

生子就送房！她挺孕肚控「台南小開騙婚落跑」　離別信曝光

台南市一名26歲蔡姓女子指控，年初透過朋友介紹，認識一名30歲營造公司小開，2人同居進而懷孕，連婚紗照都試拍、月子中心也訂好了，當時男方長輩承諾「結婚生子就送一套房」，沒想到懷孕後，男方竟留下一張卡片就突然消失，她更被準婆家掃地出門，令她大受打擊，決定提告詐欺。

龍海集團吸金220億　台南受害人陳情

龍海集團吸金220億　台南受害人陳情

台南環警監聯手打噪！

台南環警監聯手打噪！

控小開騙婚神隱　她挺5月孕肚告詐欺

控小開騙婚神隱　她挺5月孕肚告詐欺

新任觀旅局長林國華宣誓上任

新任觀旅局長林國華宣誓上任

關鍵字：

台南小開騙婚生子送房婚紗照

讀者迴響

熱門新聞

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

卡努減速不排除下半天陸警　颱風假關鍵曝

即／NONO捲性侵「今赴北市婦幼隊偵訊」！1030移送北檢

Live／卡努轉彎暴風圈逼台　首發海警

「BMW-9999」車牌本尊不是BMW！車款曝光

張育成1揮棒　美體育作家搖頭：非大聯盟打者

卡努颱風假機率增！北北基可能納陸警　4重點一次看

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面