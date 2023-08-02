生子就送房！她挺5月孕肚現身控「台南小開騙婚落跑」　離別信曝光

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市一名26歲蔡姓女子指控，年初透過朋友介紹，認識一名30歲營造公司小開，2人同居進而懷孕，連婚紗照都試拍、月子中心也訂好了，當時男方長輩承諾「結婚生子就送一套房」，沒想到懷孕後，男方竟留下一張卡片就突然消失，她更被準婆家掃地出門，令她大受打擊，決定提告詐欺。

▲控台南小開騙婚，26歲蔡女挺5月孕肚決定提告詐欺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

懷孕5月的蔡女受訪時表示，和小開是在年初透過朋友介紹認識，雙方以結婚為前提開始交往。當初是男方希望她生小孩，這個孩子才會到來的，強調「是經過討論的」，她回憶，2月初發生性行為時，男方想射在裡面遭拒，她向男方表示，男方正在讀碩專班，又要工作，若懷孕的話，還要再照顧她及孩子，這並不容易，但男方強調「會負責」，這才有了孩子的到來。

但讓蔡女感到驚愕的是，男方家人知道後，竟對男方說「這小孩有可能不是你的」，令她備感羞辱，氣憤地將男方趕出家門，並稱會把孩子拿掉，但男方不斷苦苦哀求，要她「把孩子留下來，我會負責」，當時她懷孕僅1、2個月而已，沒想到男方之後卻在她沒有辦法拿掉孩子的狀況下預謀離開。

蔡女透露，因她在外面租房子，懷孕後男方都會前往探視，準婆婆可能是心疼兒子跑來跑去，便要求她搬進男方家中。不料，5月27日準老公竟然留下一張卡片及鑽戒就消失無蹤。

只見卡片內容寫道，「小璊，對不起沒能符合你伴侶的期望，我常常推託閃躲飄渺，我確實不是個好東西，對不起，可是我真的很愛妳，但是也許我們所想像的愛情是不一樣的，我太沒有責任感，太懦弱了，這段時間我看清很多事情，所以我想找個沒有人認識且遙遠的地方安靜的離開，請妳好好保重，最後也謝謝妳的愛。」

提到這張卡片，蔡女更忍不住無奈失笑，表示男方向家人宣稱，要去自殺，但她直覺不可能，因為她在男方車內翻到發票等物，發現男方在消失的前一天還換門號、買iPad、準備衣服，認為「他就是演的。」

而男方神隱後，男方哥哥、嫂嫂不僅直接將蔡女掃地出門，見她在收拾行李時，講話很難聽，男方媽媽還嗆聲，「如果我兒子有個三長兩短，我不會放過你跟你全家」。她質疑，事發後男方家人對於男方突然的離開沒有問原因，卻直接將她趕走，根本就是「全家預謀的」，決定赴警局提告詐欺。