英國「航管系統失靈」恐延誤數日！500航班取消　大批旅客滯留機場

▲英國航空管制系統發生「技術問題」，至少500架航班被迫取消，旅客滯留英國各地機場。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國航空管制系統28日中午出現「技術問題」，限制了飛機降落的數量。航空分析公司Cirium估計，截至英國夏令時間下午2時30分，超過500架英國出入境的航班被取消，成千上萬人滯留機場。儘管系統已於下午3時修復，但數千架航班將受到影響。專家表示，這種技術故障「極為罕見」，上一次發生是9年前。

▲倫敦希斯洛機場（London Heathrow）28日航班大受影響，圖為第3航廈離境大廳航班資訊看板。（圖／路透）

根據BBC報導，英國國家航空交通服務公司（National Air Traffic Services，Nats）28日下午3時30分左右發布聲明，中午發生的「技術問題」導致航管人員取得每架飛機詳細資訊與航線的自動系統失靈，為了管理安全不得不限制航班數量，相關問題已被識別並且修復完成，但距離「航班恢復正常還需要一段時間」。運營總監為此致歉並承諾將徹底調查。

航空策略顧問雷克（Graham Lake）接受BBC廣播節目訪問時表示，自動系統故障後必須切換成手動，但手動系統處理能力相較降低許多，唯一能確保安全的方法就是停止起飛，「你無法阻止那些已經升空的飛機，但可以阻止那些仍留在地面上的飛機，直到找出錯誤並且糾正。」他表示，這種技術故障「極為罕見」，前一次已是2014年。

▲大批旅客行程被迫延後。（圖／路透）

包含英國航空（British Airways）、維珍航空（Virgin Atlantic）、途易航空（TUI Airways）等大型航空公司，以及瑞安航空（Ryanair）、Jet2航空（Jet2.com）等廉價航空業者都表示，往返英國的航班出現了「嚴重延誤」，建議旅客出發機場前先確認航班是否照常起飛。倫敦希斯洛機場、格域機場（Gatwick Airport）等英國各個機場也大受影響。

航空分析師格欣（Sally Gethin）接受BBC採訪表示，系統故障造成的混亂將持續數日，「我認為未來幾小時與明天會出現相當的混亂情況，我也認為對部分人來說，至本周稍晚都將有連鎖反應。」她還說，「航空公司現在非常頭痛，既要照顧好乘客，還要讓班機恢復正常飛行。」

英國民航局表示，若航班延誤過夜，航空公司有責任提供飲食與住宿，若班機取消則應盡早提供旅客其他選擇。航空數據分析公司Cirium指出，截至28日下午2時30分，包含232架出境班機、271架入境班機，共計503架航班遭取消。一名帶著6歲小孩的母親告訴BBC，她在2天內面臨2次航班取消情況。另一名女士則說，由於班機停飛，她錯過了心臟移植的檢查。