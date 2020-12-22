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253天無本土病例破功！陳時中13:30親上火線說明

生活中心／台北報導

國內今（22日）新增3例新冠肺炎確定病例，中央流行疫情指揮中心將於下午1時30分召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明病例情況，據了解其中有本土病例，確診病患目前已在醫院接受治療中，也讓台灣連續253天無本土病例破功。

以往指揮中心例行記者會為每周三，一般日的臨時記者會如果是境外移入，僅由發言人莊人祥說明，而今天臨時記者會改由陳時中主持，不排除有本土個案。台灣上一次有本土病例已經是4月12日，是案386的男性，被美國境外移入的同住友人傳染。

指揮中心統計，國內目前累積769例確診，分別為675例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡，627人解除隔離，其餘住院隔離中。

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▲▼1216指揮中心記者會，衛福部長陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

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