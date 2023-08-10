　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

卡努登陸南韓撤離逾1.3萬人　452架航班取消！估耗時15hrs往北貫穿

▲▼卡努颱風襲南韓，釜山海邊出現大浪，民眾穿雨衣抵抗風雨。（圖／CFP）

▲卡努颱風登陸南韓，釜山海邊出現大浪。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合報導

南韓氣象廳表示，第6號颱風卡努於當地10日上午9時20分在慶尚南道巨濟市附近登陸，先前一直維持強颱等級，登陸後已轉為中颱，但移動速度將變得更慢，造成更大災害，預計耗時15小時貫穿南韓。目前南韓全境撤離逾1萬人，1579間學校停課，各地機場取消至少452架航班。

▲▼卡努颱風於南韓時間10日上午10時預測路徑圖。（圖／南韓氣象廳）

▲卡努颱風於南韓時間10日上午10時的預測路徑圖。（圖／南韓氣象廳）

根據韓聯社報導，南韓氣象廳發布數據，卡努颱風10日上午10時（台灣時間9時）中心氣壓975百帕，最大風速每小時115公里，強度從9時20分登陸前的強颱降為中颱，正在以時速25公里的緩慢速度向北移動，直到下午行進方向將轉至西北偏北，預計通過慶尚道西部、忠清北道、京畿道東部，耗費15小時左右貫穿南韓後，抵達北韓。

然而氣象廳表示，颱風改變方向通常會導致行進速度變慢，估計卡努經過首爾北部速度將減至時速19公里，進入北韓僅剩時速15公里，相當於成年人跑步的速度。由於強風豪雨的時間延長，將造成南北韓邊境地帶更大災害。

▲▼卡努颱風襲南韓，釜山海邊出現大浪，民眾穿雨衣抵抗風雨。（圖／CFP）

▲釜山民眾穿雨衣抵抗風雨。（圖／CFP）

面對卡努來襲，慶尚道周邊地區截至10日上午6時，已有1萬3730多人提前避難至地方自治單位或老人活動中心等。慶尚北道消防本部10日表示，沿海的浦項市當天上午有道路淹水，部分道路邊坡坍塌，消防當局進行抽水、排水與清理砂土等作業，光在浦項就有1197名市民撤離避難。光州、全羅南道也有966人被疏散。

根據韓國機場公社等管理單位透露，南韓10日上午8時30分為止，已經取消452個當日航班，其中以金浦機場取消292架、仁川機場取消145架為最大宗。另外，南韓教育部表示，全境有1579所各級學校因颱風來襲，決定延後開學或停課。

▼卡努登陸南韓，大邱市北區的太岩橋附近管制通行。（圖／CFP）

▲▼卡努登陸南韓。（圖／CFP）

ET快訊
LIVE／林子偉1換4！洪一中曝豪賭關鍵　女玩水染食腦變形蟲
女染食腦變形蟲死亡　醫曝「8大警示症狀」
快訊／雨區迅速擴大！　13區淹水警戒
1400人受困！　居民急拍片求援
快訊／劇烈雷雨擴大轟3縣市！　警戒1小時
快訊／台鋼用林子偉交易樂天4人　洪總說話了
Jisoo認愛安普賢後現身！　「1手勢」粉絲看哭了
快訊／高雄、台南「8區域淹水警戒」！
快訊／國家警報大響！暴雨轟2縣市　警戒區出爐
陽金公路奪命車禍！　車窗炸裂「重機騎士慘死」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

首爾危險了？金正恩用手指比南韓地圖　下令軍方備戰「更具攻勢」

夏威夷觀光小鎮燒成「末日廢墟」　最新衛星影像曝光

14歲少年玩水撿手機突然被電死　「泳池恐怖漏電」5人同時被電傷

卡努登陸南韓撤離逾1.3萬人　452架航班取消！估耗時15hrs往北貫穿

厄瓜多「開槍嫌犯」傷勢過重身亡！　總統候選人曾收死亡威脅

南韓警方又收到「恐嚇電郵」！　威脅炸毀首爾塔、日本大使館

爆美國將「把對烏援助撥給台灣」　澤倫斯基前顧問：台灣很有錢了

預告暗殺拜登！猶他州男遭FBI「開槍擊斃」　仇恨發文被起底

偷用母情趣玩具！她絕頂升天才知是「複製父下體形狀」傻了

厄瓜多總統候選人遭暗殺！現場「連開12槍」畫面曝　民眾尖叫奔逃

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

林襄爆祕戀球星馬傑森！「牽手帶回家」　踩球團禁忌？樂天.經紀人發聲

田徑女神右手刺青引陸網爭議　本人親回：想表達自己沒做錯

首爾危險了？金正恩用手指比南韓地圖　下令軍方備戰「更具攻勢」

夏威夷觀光小鎮燒成「末日廢墟」　最新衛星影像曝光

14歲少年玩水撿手機突然被電死　「泳池恐怖漏電」5人同時被電傷

卡努登陸南韓撤離逾1.3萬人　452架航班取消！估耗時15hrs往北貫穿

厄瓜多「開槍嫌犯」傷勢過重身亡！　總統候選人曾收死亡威脅

南韓警方又收到「恐嚇電郵」！　威脅炸毀首爾塔、日本大使館

爆美國將「把對烏援助撥給台灣」　澤倫斯基前顧問：台灣很有錢了

預告暗殺拜登！猶他州男遭FBI「開槍擊斃」　仇恨發文被起底

偷用母情趣玩具！她絕頂升天才知是「複製父下體形狀」傻了

厄瓜多總統候選人遭暗殺！現場「連開12槍」畫面曝　民眾尖叫奔逃

風・Luxury／貝嫂狂愛「錶王」直接包色　罕見珠寶錶上手貴氣逼人

黃揚明解析民進黨勝利方程式　「火力集中在誰身上就是第二名」

首爾危險了？金正恩用手指比南韓地圖　下令軍方備戰「更具攻勢」

陳建仁暗酸南投「未超前部署」　侯友宜轟：不要在那邊講東講西

「誰說樂天只會搞啦啦隊？」桃猿換到林子偉　球迷調侃：810大搶案

分析侯友宜勝選的關鍵　吳子嘉：才能得天下

獨家／《MOVING異能》趙寅成愛即興加戲！「老婆」韓孝周狂憋笑：超累

磯煮鮑魚整顆丟飯上！大安海鮮丼飯排爆　魚骨味噌湯＆白飯內用免費續

花大錢買保養品卻擦了個寂寞？醫師：是基底已經Hold不住！

樂天桃猿感性「Thank You！」3球員　球迷不捨湧入留言

國際熱門新聞

天降落石！爸「肉身護女」脊椎斷　她恐終生殘疾

厄瓜多總統候選人遭暗殺　頭部中彈亡

壯男遭150公斤器材猛砸　重創脊椎

蘇丹停屍間爆滿！　首都街頭數千具遺體腐爛

發現外星科技？哈佛教授30天內將公布論文

波莫斯科工廠爆炸60傷　蘑菇雲直衝天際

偷用母情趣玩具！她知是「複製父下體形狀」

厄瓜多總統候選人「暗殺現場」畫面曝光

金正恩拔官高階將領　下令：擴大軍演做好戰爭準備

小笠原欣幸入選世界尊敬百大日人

橘色惡魔在台旋風　入選世界尊敬百大日人

市場靜待通膨數據　美股再黑191點

她下廚款待「前夫一家」釀3死

1國家指控「芭比」宣揚同性戀　禁止電影上映

更多熱門

相關新聞

許淑華「救災國軍未到位說」引藍綠互嗆

許淑華「救災國軍未到位說」引藍綠互嗆

卡努颱風豪雨重創仁愛鄉，國軍冒雨投入救災，不過南投縣長許淑華稱向中央要求300兵力支援救災尚未到位，在國防部澄清已派出超過500人後，引爆藍綠縣議員隔空互嗆「抹黑」；縣府最新聲明則表示為「單純的資訊傳遞落差」造成誤會，代表縣民對國軍表示感謝，也呼籲爭議口水就此停止。

卡努風災捐款帳戶湧進350萬善款

卡努風災捐款帳戶湧進350萬善款

奧萬大暴雨逾200年重現期超越莫拉克

奧萬大暴雨逾200年重現期超越莫拉克

2歲童逛大街　警抱他走20分鐘找到家

2歲童逛大街　警抱他走20分鐘找到家

卡努暴雨虐奧萬大　200年一見

卡努暴雨虐奧萬大　200年一見

關鍵字：

卡努颱風南韓撤離航班取消颱風路徑南韓氣象廳颱風預測

讀者迴響

熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

14歲網紅Lil Tay爆死訊！家人證實

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

林子偉百萬身價換王柏融議約權

林子偉下周披猿袍　台鋼獲大王等4人　

大S、具俊曄「家門口擁抱片」首曝光

工廠變砲房！老公跟閨蜜8次大戰　人妻怒提告

起底遭丟包21歲女　曝見面原因喊丟臉

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

車行老闆撞爛G63又欠債百萬　店面遭轟10槍警告

具俊曄淚崩認了「以為熙媛會恨我」！

副駕男用力一扯　整車衝出國道駕駛慘死

30歲男「求找高薪工作」　網推1職業：月入8萬

Sandy突直播認「我現在很生氣」！崩潰開罵：真的沒辦法了

男大生剛拿駕照就闖禍！遊淡水連撞10車「1人遭拖行30公尺」

更多

最夯影音

更多
公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　
體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面