卡努登陸南韓撤離逾1.3萬人　452架航班取消！估耗時15hrs往北貫穿

▲卡努颱風登陸南韓，釜山海邊出現大浪。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合報導

南韓氣象廳表示，第6號颱風卡努於當地10日上午9時20分在慶尚南道巨濟市附近登陸，先前一直維持強颱等級，登陸後已轉為中颱，但移動速度將變得更慢，造成更大災害，預計耗時15小時貫穿南韓。目前南韓全境撤離逾1萬人，1579間學校停課，各地機場取消至少452架航班。

▲卡努颱風於南韓時間10日上午10時的預測路徑圖。（圖／南韓氣象廳）

根據韓聯社報導，南韓氣象廳發布數據，卡努颱風10日上午10時（台灣時間9時）中心氣壓975百帕，最大風速每小時115公里，強度從9時20分登陸前的強颱降為中颱，正在以時速25公里的緩慢速度向北移動，直到下午行進方向將轉至西北偏北，預計通過慶尚道西部、忠清北道、京畿道東部，耗費15小時左右貫穿南韓後，抵達北韓。

然而氣象廳表示，颱風改變方向通常會導致行進速度變慢，估計卡努經過首爾北部速度將減至時速19公里，進入北韓僅剩時速15公里，相當於成年人跑步的速度。由於強風豪雨的時間延長，將造成南北韓邊境地帶更大災害。

▲釜山民眾穿雨衣抵抗風雨。（圖／CFP）

面對卡努來襲，慶尚道周邊地區截至10日上午6時，已有1萬3730多人提前避難至地方自治單位或老人活動中心等。慶尚北道消防本部10日表示，沿海的浦項市當天上午有道路淹水，部分道路邊坡坍塌，消防當局進行抽水、排水與清理砂土等作業，光在浦項就有1197名市民撤離避難。光州、全羅南道也有966人被疏散。

根據韓國機場公社等管理單位透露，南韓10日上午8時30分為止，已經取消452個當日航班，其中以金浦機場取消292架、仁川機場取消145架為最大宗。另外，南韓教育部表示，全境有1579所各級學校因颱風來襲，決定延後開學或停課。

▼卡努登陸南韓，大邱市北區的太岩橋附近管制通行。（圖／CFP）