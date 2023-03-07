星宇飛大阪「櫻花祭3航班」突取消！　苦主崩潰：剩14天就出發

▲東京隅田川櫻花。（圖／東京觀光事務所台灣辦事處提供）

記者施怡妏／綜合報導

日本賞櫻旺季即將到來，不少人早已買好機票，來趟睽違三年的賞櫻之旅，不過有網友崩潰表示，3月下旬家族旅遊要去大阪玩，已買好星宇航空的機票，未料剛剛收到一封簡訊，3月26日回台灣的班機無預警被取消，客服電話打了21分鐘才終於接通，確定JX821班機取消，只好延後一天回台灣。

原PO在PTT發文，「星宇航空取消大阪班機」，早已訂好星宇航空的機票，3月下旬家族旅遊去大阪玩，沒想到剛剛收到簡訊，3月26日從大阪關西飛回台灣的班機被取消了，上網爬文都沒有看到相關消息，「該不會我買到今年第一班星宇取消的班機，也太幸運」。

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他透露，客服打了21分鐘才接通，對方表示「確定班機JX821取消」，不過晚2小時起飛的JX823有飛，但沒有經濟艙座位，「5個人的商務艙，我是想都不敢想，只好延一天，3月27日搭一樣JX821回台灣」，在出發前14天收到班機取消的通知，心情起伏像在坐雲霄飛車，深怕旅程因此泡湯。

▲原PO延後一天回台灣。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出，也有苦主現身，「跟你原本同一個班機也收到訊息，不過我的是告知改時間（同一天但是改搭JX823) ，我當初訂到的艙位是比較貴的票就是」、「我4月9日也被取消，但查訂單已經被改到同天JX823了」、「今天收到3月26日回程也被取消，只能改到3月27」、「4月2日跟4月9日大阪來回的全額經濟艙，都被取消了」、「3月26起，星期日來回大阪關西機場的第一趟JX 820/821 都取消了」。

另外，也有網友緊急連絡旅行社，確認班機是否有被更動，「剛好我下個禮拜要飛關西，看到這篇馬上去找旅行社確認...還好沒事，幫忙補充旅行社的資訊，關西那邊地勤缺人，所以從小航空開始砍，從3月26日之後的開始（剛好躲過），如果缺人狀況沒改善，會再擴大影響」。

本文獲原PO授權提供轉載。

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